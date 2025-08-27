Un jubilado español que vive en Tailandia con su pensión, muy rotundo: "Siempre como fuera y en Mallorca era imposible"

En los últimos años, el coste de vida en España se ha encarecido considerablemente. Esto ha llevado a que cada vez más personas decidan hacer su vida en el exterior.

Los jubilados también han decidido buscar lugares fuera de España en los que vivir tranquilamente su vejez. Con una pensión media de 1.300 euros, muchos consideran que no pueden sobrevivir con esta cantidad mensualmente.

Rafa Ruiz es uno de los pensionistas que tomó esta decisión y optó por establecerse en Tailandia, donde muchos gastos, como el alquiler y los alimentos, son más baratos: "Pago 100 euros al mes de alquiler", contó en el programa Y Ahora Sonsoles, de Antena 3, el jubilado.

"Con mi pensión no podía vivir"

Rafa Ruiz, a la semana de jubilarse, decidió irse al extranjero y ahora vive con su mujer, Thip, en Tailandia. "Me estuve pensando un añito que yo con mi pensión no podría vivir, pensé que me tocaría más, pero me llevé un desengaño", explicó.

"Cuando me dijeron cuánto quedaba no lo dudé y dije 'ahora sí ya me voy'", continuó Ruiz. También agregó con una sonrisa que allí "he encontrado una nueva vida, soy feliz".

Ruiz es de Mallorca y explicó que en esta había muchos gastos como el alquiler, el transporte, la comida, la farmacia y "todo es carísimo, todo está por las nubes".

A modo de ejemplo de cómo "todo está carísimo", comentó que "un piso en Mallorca mínimo está en 1.000 euros de alquiler, un apartamento de 27 metros, no es que sea un caserón".

Rafa Ruiz en el programa 'Y Ahora Sonsoles' Antena 3

Sin embargo, en Tailandia todo fue distinto para Ruiz: "Aquí mi pensión me da para todo. Aquí como en restaurantes todos los días, eso en Mallorca era imposible, es casi más barato comer en un restaurante que comer en casa".

Y es que comer en un restaurante en Tailandia puede llegar a salir en "5 euros, 6 euros, 7 euros". Además, otro factor que consideró el jubilado al elegir este destino fue que en este país el salario promedio es de 240 euros: "Pensé 'con mi pensión allí puedo vivir muy bien'".

Como fue mencionado con anterioridad, Rafa Ruiz paga 100 euros de alquiler al mes y "vivo como en un adosado, con habitaciones arriba, el baño, la terraza y abajo un comedor, una cocina y otra terraza. Pero por 83 euros también tienes un alquiler".

"Ahorramos, vivimos, puedo hacer cosas que no podía hacer en Mallorca... Podemos salir por ahí, viajar, es que puedo hacer de todo", sentenció muy contento Ruiz, "es que en Mallorca me hubiese tenido que quedar en mi casa sentado".

"Aquí los seguros privados son un poco caros"

La sanidad pública es una de las cartas de excelencia de España a nivel de calidad; no obstante, el jubilado replicó que en Tailandia "la sanidad es buenísima".

Sin embargo, tiene una letra pequeña, y es que "tienes que venir con un seguro médico hecho en España, porque aquí los seguros privados son un poquito caros, pero la sanidad de las clínicas privadas es un lujo".

El pensionista paga por su seguro alrededor de "670 euros al año, como 50 y pico euros al mes". A modo de comparación, un seguro médico privado en España, según el portal de ahorro Selectra, cuesta alrededor de 61 euros al mes.

Así, Rafa Ruiz, jubilado tras 40 años trabajando, sentenció que, a pesar de tener a su familia lejos, se encuentra muy feliz con su nueva vida en Tailandia.