Alexis (34) no se corta al contar su dura realidad: "Mi madre tiene ELA y la quieren desahuciar por no pagar el IBI"

La esclerosis lateral amiotrófica (ELA) es una enfermedad degenerativa que afecta a alrededor de 4.500 personas en España y que cada año diagnostica a cerca de 900 nuevos pacientes.

Una de esas personas diagnosticadas es Lidia, una mujer que lleva 12 años postrada a una cama y que se encuentra bajo el cuidado de Alexis, su hijo. Sin embargo, debido al cuidado de su madre y a la falta de ingresos, la Diputación le reclama el IBI.

Por ello, Alexis no ha dudado en denunciar su dura situación en redes, demandando apoyos y pidiendo que alguien le pueda ayudar a pagar esa deuda antes de que desahucien a su madre.

Alexis y su madre

La ELA, es una enfermedad del sistema nervioso que afecta las neuronas del cerebro y la médula espinal. Hace perder el control muscular y empeora con el tiempo, afectando a la capacidad para hablar y caminar.

"Quiero comentar que estamos en una situación difícil: mi madre tiene ELA, lleva 12 años postrada en una cama. Y bueno, yo soy el cuidador: ella es la persona que está en la cama, pero yo estoy al otro lado", contaba Alexis en YAS Verano.

El joven contaba cómo lleva 12 años cuidando de su madre y no puede más con la presión de la Administración.

"Tenía una deuda del IBI con la Diputación de 5.700 euros que, con intereses, ha ascendido a 7.800. Nadie me ayuda. Estoy solo. Nadie hace nada. El silencio es terrible. He tenido que recurrir a un activista, que es Jordi Sabaté, y que al final también es un enfermo de ELA", afirmó Alexis.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) es un tributo municipal que recae sobre quienes sean propietarios, usufructuarios, concesionarios o titulares de un derecho de superficie de un inmueble. Este impuesto afecta a todo tipo de bienes como pisos, casas, trasteros...

Alexis compartió cómo lleva viviendo el cuidado de su madre todos estos años y, a pesar de todo el desgaste físico y mental que supone, lo considera una bendición.

"La gravedad es enorme porque la ELA dura, de media, unos cinco años, pero mi bendición ha sido que en el caso de mi madre ya son 12. Es una bendición estar cada día con ella y cuidarla, pero creo que es un derecho moral que se está perdiendo: el de cuidar a los enfermos, a la gente mayor", indicaba.

Sin embargo, debido al cuidado de su madre se le complica poder asumir pagar el IBI. Por ello, ha tratado de numerosas formas poder encontrar una forma de que se rebajase la deuda antes de que desahuciasen a su madre.

"Fui a la Diputación de Santa Susana para que, al menos, retiraran los intereses. Les pedí por favor, les expliqué que no podía pagarlos, y me respondieron que no podían hacer nada. Me ofrecieron como única opción un fraccionamiento", contaba.

El joven les explicó que tampoco era capaz de permitirse un fraccionamiento y les pidió que le perdonasen la deuda. Su respuesta le dejó atónito. "Me dijeron: “Alexis, todo el mundo debe pagar los impuestos, es obligatorio”, señalaba el joven.

Debido a la falta de apoyos, Alexis no tuvo otra opción que buscar ayuda del activista Jordi Sabaté, un enfermo de ELA que a través de sus redes sociales crea y apoya diferentes campañas de personas como él.

"Acudí a los servicios sociales para explicarles la situación, y me dijeron que los impuestos no se tocan. Recurrí otra vez a Jordi Sabaté para que me ayudara. Una persona que también está enferma. ¿No hay nadie en el Estado que pueda tenderme la mano?", aseguraba el joven.

Alexis quiso finalizar su participación dejando una reflexión ante la grave situación de desprotección que siente: "Mi madre está viva, no está en estado vegetal, está totalmente consciente. Esto es maltrato".