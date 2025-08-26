Pedro Ruiz, 78 años, se pone serio y lanza un aviso a Vinicius: "Si te conviertes en una caricatura, te costará más que..."

Vinicius Junior es uno de los jugadores de fútbol más destacados del panorama actual. Aun así, el delantero brasileño del Real Madrid vive una etapa turbulenta en el Santiago Bernabéu.

El pasado fin de semana, el técnico Xabi Alonso decidió que no formara parte del once titular que se enfrentó al Real Oviedo, en la jornada 2 de La Liga.

La actitud y el juego demostrado por el brasileño no había sido de agrado para el míster tolosarra y, por este motivo, Vinicius fue suplente en el Carlos Tartiere.

Sobre este asunto, el polifacético Pedro Ruiz no dudó ni un segundo en expresar, a través de sus redes sociales, su opinión en esta nueva situación que vive la plantilla del equipo blanco.

"Le dirijo este vídeo de hoy a Vinicius. No le conozco y seguramente esto no llegará a él, pero por si acaso. Mira, Vini, yo no te conozco, te veo, evidentemente, creo que juegas muy bien al fútbol", arrancaba el escritor catalán.

"Sé que vienes de una familia muy sencilla, sé que tienes que soportar muchas cosas en los campos y a título de comentario, no les des importancia a los que se meten contigo. Sé que es duro, sé que es fácil decirlo desde aquí, pero cuanta más importancia les des, mucho más se meterán", le lanzaba un claro mensaje al número 7 del equipo de Xabi Alonso.

"Por lo tanto, si lo aceptas, de una manera agradable, eso menguará. Los responsables de tu ira no merecen tanto éxito", apunta también el humorista de Barcelona.

También quiso hablar sobre el último Balón de Oro que no pudo conquistar el joven brasileño: "Los premios también en mi profesión normalmente se dan por conveniencia".

"Algunos los merecen mucho, pero no le des importancia. En el Premio Nobel también hay chanchullos. Lo mereces o no lo mereces, enfócate en jugar", le recomendaba el veterano comunicador de 78 años.

También alabó la actuación de Vinicius en la victoria de los blancos frente al Real Oviedo (0-3), donde marcó un gol y asistió en otro a Mbappé: "Jugaste media hora estupenda el otro día en el campo del Oviedo. Marcaste gol, diste uno. Ese es tu foco. Tu foco no es el balón. Tu foco es exactamente no enfadarte".

"Comprendo que esto es fácil de decirlo, pero piensa que si te conviertes en una caricatura, te costará más que te quiera la gente y tienes motivos para que te quieran", reflexionaba Pedro Ruiz.

Finalizaba su intervención con un mensaje muy contundente: "Así que no te enfades con la gente en la medida que puedas. Eso le irá muy bien al club y a ti. No te conviertas en una caricatura que juegas muy bien".

Ruiz es una de las figuras más polifacéticas y reconocidas del panorama mediático de nuestro país, con una extensa trayectoria que abarca más de cinco décadas.

Inició su carrera en la televisión en la década de 1970, convirtiéndose en el primer presentador del icónico programa deportivo Estudio Estadio.

Su carisma y estilo innovador lo consolidaron como un comunicador de referencia, creando y conduciendo programas de gran éxito que mezclaban entrevistas, humor y espectáculo, como Como Pedro por su casa o el aclamado La noche abierta.