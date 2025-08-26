"Creer que la separación de bienes te protege es un error": el aviso de un abogado sobre el fallo de muchas parejas

Tomar decisiones legales sin asesoramiento puede ser un error costoso. Iñaki Barredo, abogado especializado en derecho de familia y sucesiones, advierte que un 92% de las parejas elige el régimen de separación de bienes al casarse sin saber todo lo que implica.

Aunque parece una elección protectora, Barredo señala que, en caso de ruptura, este esquema puede generar gastos mayores, como pensión compensatoria o indemnizaciones.

¿Por qué sucede esto? Porque muchas parejas creen erróneamente que la separación de bienes las blindará ante reclamos económicos posteriores, cuando la legislación contempla casos en los que sí se deben compensaciones.

El 92% de las parejas elige la separación de bienes al casarse, según el Centro de Información Estadística del Notariado. Esta elección, común por tradición o desconocimiento, puede derivar en conflictos patrimoniales costosos en caso de ruptura.

Contrario a la creencia popular, el régimen de separación de bienes no evita reclamos económicos posteriores. Si uno de los miembros renunció al trabajo para cuidar la pareja o los hijos, puede pedir indemnización o pensión compensatoria, incluso bajo esta modalidad.

Barredo explica que, ante separación de bienes, los procesos de divorcio suelen ser más largos y costosos: es necesario justificar y documentar quién posee qué, lo que encarece el procedimiento.

En caso de rupturas, una pareja que compartía una vivienda tendrá que tramitar su adjudicación individualmente, lo que implica impuestos de transmisiones patrimoniales. Este coste fiscal no existe si se hubiera optado por gananciales.

En el régimen de gananciales, el reparto de bienes y adjudicación puede realizarse con menores cargas fiscales. La transmisión de una vivienda entre cónyuges puede quedar exenta de gravámenes, lo que reduce costes frente a la separación de bienes.

Barredo recuerda que la elección del régimen no es definitiva. Con el tiempo, al cambiar los ingresos, adquirir propiedades o tener hijos, es recomendable revaluar y adaptar el régimen económico matrimonial.

El abogado recalca: "Es importantísimo conocer las consecuencias antes de decidirse". Una elección informada y asesorada puede evitar sorpresas económicas y conflictos prolongados.

Más allá del dinero, los costes derivados pueden incluir tensiones familiares, litigios y desgaste emocional. Una buena elección en el momento adecuado puede evitar que los bienes comunes se conviertan en fuente de disputa.

Antes de formalizar el régimen económico al casarse, lo ideal es acudir a un profesional del derecho de familia. Recibir orientación aporta claridad, adapta la elección al perfil de la pareja y evita errores costosos más adelante.

El error más repetido, según Barredo, es pensar que la separación de bienes garantiza independencia financiera total. En realidad, la ley contempla supuestos donde uno de los cónyuges puede reclamar compensación si ha renunciado a ingresos propios en beneficio del hogar o la familia, incluso bajo este régimen.

Por ello, el experto insiste en la importancia de un asesoramiento previo y personalizado. Cada pareja tiene una situación económica distinta, y lo que funciona para unos puede ser perjudicial para otros. La clave, explica Barredo, es informarse antes de firmar, no después de una crisis.