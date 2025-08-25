Natalia de Santiago, categórica sobre si es mejor comprar o alquilar vivienda: “Hay que quitarse la idea de que...”

La vivienda se está convirtiendo en una especie de 'artículo de lujo' para todas aquellas personas que quieren comprar o vivir de alquiler. Por no decir que es una pesadilla. Y es que las últimas estadísticas tienen una cosa en común: precios récord.

Para aquellas personas a las que no les queda otra opción que comprar o alquilar, la experta en finanzas, Natalia de Santiago, se ha mostrado categórica respecto a ambas. Y lo ha hecho en el podcast Inversión Racional.

Lo que ha dejado muy claro a través de sus palabras es que hay que desechar uno de los estigmas más recurrentes en lo que se refiere al alquiler: “No es tirar el dinero. Es un gasto como otro cualquiera”.

Además, es un gasto “que te da un techo”. Por lo tanto, lo calificó como “súper digno” porque “te aporta valor”. ¿Y comprar?

“En España hay que quitarse un poco la idea de que comprar es una buena inversión. Históricamente, lo ha sido. Pero no para todos ni en todos los sitios”, remarcó Natalia de Santiago.

¿Bajarán los precios de la vivienda?

Es una pregunta que se hacen tanto los que quieren comprar vivienda para vivir como aquellos otros que lo hacen como inversión. Y para responder entran en juego varios parámetros.

Uno de esos criterios es el que tiene que ver con las dinámicas de la población en ciertas zonas de España. “Hay muchos sitios en los que los precios no van a bajar”, indica la experta en finanzas.

Sin embargo, también hay que tener en cuenta que hay zonas donde los precios de 2008 todavía no se han recuperado. “Y a lo mejor no se recuperan nunca. Incluso pueden bajar”, añade.

Por lo tanto, buenas y malas noticias a la vez dependiendo de si se quiere adquirir vivienda para vivir en ella o para usarla como inversión.

¿Cuándo comprar?

Otro factor que Natalia de Santiago apunta es el relativo a la edad correcta de efectuar una compra de vivienda. Y lanza un jarro de agua fría a los jóvenes: “A veces es un lastre”. ¿Por qué? A su entender, porque limita la flexibilidad en busca de mejores trabajos, por ejemplo.

Desde su punto de vista, el momento más propicio para comprar está entre los 40 y los 50 años. A esa edad “comprar empieza convenir”. Y lo argumenta basándose en dos pilares.

Uno, porque los periodos de hipoteca se acortan. Además, se cuenta con ahorros suficientes para dar el paso. El segundo, porque ser propietario es “una ventaja aplastante de cara a la jubilación”.

Eso sí, también indica que es posible jubilarse estando viviendo de alquiler, siempre y cuando se haya realizado una buena planificación. Sin embargo, puede convertirse en “una cuesta muy arriba” si no se ha llevado a cabo una sólida estrategia.