Una inversora inmobiliaria en España, sin filtros: "Con Airbnb gano hasta cinco veces más que con un alquiler tradicional"

El mercado inmobiliario sigue ofreciendo grandes oportunidades para los inversores, por lo que no resulta extraño que sean muchas las personas que se deciden a avanzar en este sentido, entre ellas una inversora británica de 26 años que reside en Marbella y que se llama Liv Conlon.

Con una rentabilidad de la vivienda en España que se situó en el 6,5% en el segundo trimestre de 2025, se trata de una gran oportunidad para que muchos quieran comprar un inmueble en nuestro país, aunque en muchos casos es complicado por su ubicación u otros motivos.

Sin embargo, en los últimos tiempos está proliferando una técnica de marketing conocida como Property Staging, la cual facilita la labor de los propietarios. Liv Conlon es una de esas personas que se ha aprovechado de ello.

Con tan solo 16 años descubrió que podía encontrar en el mercado inmobiliario una forma de ganarse la vida. Hoy en día tiene una empresa con dos empleados y trabaja a tiempo completo con 8 contratistas.

Actualmente, tiene 26 años y reside en Marbella, generando unos ingresos superiores a los 137.000 euros, la mayoría proveniente de su segundo negocio, que se dedica a la reforma de viviendas de terceros para sacarles más rentabilidad con el mencionado Property Staging.

Además, posee dos propiedades, que son un apartamento de dos habitaciones en Escocia y una villa en Marbella, si bien confiesa: "Quiero más pisos en España para Airbnb", ya que "se gana cinco veces más que un alquiler normal".

Sin embargo, comprar viviendas como inversión para alquilar no es tan sencillo para los compradores extranjeros, que necesitan un depósito importante, que tiene que ser de entre el 30% y el 40% de la propiedad, tal y como ella ha asegurado en declaraciones a The Telegraph.

Su andadura en el sector comenzó cuando su madre tenía una propiedad que no era capaz de vender pese a estar tres meses en venta. Liv Conlon lo consiguió "en tres días por encima del precio del mercado", lo que le valió para empezar su propio negocio.

El truco estaba en seguir esta técnica de marketing, que consiste en preparar y decorar una vivienda para que resulte más atractiva para los potenciales compradores, un concepto simple pero efectivo.

De esta manera, accede a propiedades vacías para la venta y las amueblan como casas modelo, para que "puedan alcanzar un precio más alto".

Qué es el ‘Property Staging’

El sector inmobiliario es uno de los más competitivos en la actualidad, con un mercado que ofrece muchas oportunidades para alquilar o comprar inmuebles, sobre todo alejados de las grandes ciudades, donde el mercado está tensionado.

Aunque el precio de venta o alquiler de la vivienda es uno de los factores más determinantes para poder cerrar una operación inmobiliaria, hay otros elementos clave, y ahí es donde entra en escena el Property Staging, también conocido como Home Staging.

Este es un conjunto de técnicas que ayudan a acelerar el proceso de venta o alquiler de inmuebles. Estos métodos están enfocados en sacar el máximo partido al inmueble en venta o alquiler, trabajando la imagen de la vivienda con la intención de persuadir a los posibles interesados.

Esta disciplina que surgió en Estados Unidos llegó a España en el año 2008 como consecuencia de la crisis inmobiliaria. Por aquel entonces el mercado ofrecía muchos inmuebles disponibles y pocos compradores, y esto llevó a que hubiese más oferta que demanda.

En ese momento este conjunto de técnicas fue clave, ya que se busca mejorar la imagen de la vivienda, despersonalizándola y transmitiendo neutralidad. Se trata, por lo tanto, de una herramienta de marketing inmobiliario en la que se decora el inmueble para vender.

Recurrir al Property Staging tiene una serie de ventajas destacadas, entre las que se encuentran las siguientes:

Permite la creación de espacios organizados, limpios, cómodos, frescos, diáfanos y ordenados, además de bien iluminados. Todo ello ayuda a la hora de facilitar la decisión del cliente potencial en los primeros 90 segundos.

Se puede usar en todo tipo de inmuebles, que van desde viviendas nuevas como de segunda mano, ya estén amueblas o completamente vacías, pero también en locales y oficinas.

Estas técnicas ayudan a facilitar la percepción del inmueble, de manera que el posible comprador se puede hacer una idea rápida de cómo podría ser su vida en ella. De esta manera, contribuye a mejorar la primera impresión que se tiene del inmueble.

Con una buena aplicación del Home Staging se ayuda a la hora de aumentar el valor de la vivienda, lo que puede ayudar a conseguir mayores beneficios en la venta o alquiler.

Es frecuente que aquellas viviendas sobre las que se aplican este tipo de técnicas reciban una mayor cantidad de visitas que aquellas que no se han preparado.

De esta manera, es posible disfrutar de numerosas ventajas solo con aplicar técnicas de Property Staging, motivo por el que cada vez más agencias inmobiliarias cuentan con agentes inmobiliarios especializados en la materia.

En otros casos se recurre a un home stager profesional, que es quién se encarga de tratar de sacar el máximo partido posible a las viviendas que tienen en su cartera, incrementando así las posibilidades de que pueda ser lo suficiente atractiva para los potenciales interesados en la compra de la misma.