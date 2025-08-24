Una asesora financiera, clara y directa: "Si tuviera 100 euros y quisiera duplicarlos rápido, los invertiría en..."

Durante mucho tiempo hablar de inversión parecía algo reservado para aquellos que tenían grandes sumas de dinero a su disposición, pero ahora se tiene claro que no es necesario ser rico para invertir, sino tener clara la estrategia a seguir.

La asesora en finanzas, Celia Rubio, explica que la digitalización y la aparición de plataformas tecnológicas de inversión han facilitado mucho el meterse de lleno en ellas, ya que incluso se puede empezar con mínimas aportaciones de apenas 10, 50 o 100 euros al mes.

Así lo asegura a través de su perfil en la red social profesional LinkedIn, donde la experta en educación financiera comparte contenido con el que acercar las finanzas a todos aquellos que se están iniciando en este ámbito o buscan la forma de mejorar sus finanzas.

Inversión para principiantes

Una de las posibilidades más interesantes para todos ellos, según Celia Rubio, es decantarse por los ETF o fondos indexados, gracias a los cuales es posible invertir en cientos de empresas de una manera diversificada y con unas aportaciones mínimas.

Según explica la experta, son productos que proporcionan un rendimiento anual medio del 8-10 % a largo plazo, lo que hace que sean una puerta de entrada segura y sencilla para todos aquellos que se inician en el mundo de las inversiones y que quieren duplicar su dinero.

Más allá de los fondos indexados, Celia Rubio hace mención a las acciones fraccionadas. Hace tiempo, hacerse con una participación en empresas como Tesla o Amazon exigía aportar varios cientos de euros, pero ahora la situación es diferente y es mucho más accesible.

Hoy en día existen plataformas que permiten la compra de fracciones, haciendo que se pueda participar desde apenas 5 euros. Esta modalidad tiene la gran ventaja de que permite diversificar las inversiones desde el principio y sin arriesgar todo el capital.

Otra de las grandes novedades en el terreno de las finanzas para principiantes son los bienes raíces tokenizados, que son las plataformas que dividen propiedades en pequeñas partes digitales, lo que lleva a que sea posible invertir desde 100 euros en el sector inmobiliario.

Esta es una gran opción para poder generar ingresos pasivos por alquiler sin tener que afrontar gastos notariales ni tener que pagar hipotecas, como en los medios de inversión inmobiliaria tradicionales.

Celia Rubia recuerda de esta forma que no es necesario tener una gran fortuna para invertir, al contrario de lo que muchos creen. Lo más importante es crear un hábito y tener constancia, además de seguir una estrategia de inversión apropiada.

De hecho, la experta destaca que es preferible invertir 50 euros cada mes de manera regular que esperar a tener 1.000 euros ahorrados para empezar a invertir. Con este enfoque se puede aprovechar el interés compuesto, además de evitar que las tendencias o el miedo influyan en las decisiones.

Dónde invertir poco dinero y con poco riesgo

Cuando uno se inicia en el terreno de las inversiones, es muy probable que lo haga con cierto temor y trate de minimizar los riesgos. No obstante, hay que ser consciente de que las inversiones más seguras suelen ser aquellas que presentan una menor rentabilidad.

De esta forma, si se quieren generar muchos ingresos, será inevitable correr algo de riesgo, si bien existen algunas alternativas que ofrecen un buen equilibrio entre rendimiento y seguridad, que es muy solicitado por muchos de los que comienzan en el terreno de las inversiones.

Fondos de inversión conservadores

Los fondos de inversión son una de las mejores maneras de invertir a largo plazo, si bien hay que hacer una buena elección, optando por aquellos que sean consistentes y tengan bajas comisiones, además de ser capaces de batir a su índice de referencia.

Esto no es tan sencillo como pueda parecer, pero nace como gran alternativa los fondos indexados, que invierten en un índice determinado. Esto significa que invierten en todas las acciones que componen el mismo, logrando así una cartera muy diversificada con solo 2-3 fondos.

A ello hay que sumar que sus comisiones son bajas, por lo que también se ahorrará en gastos. Los fondos indexados se han vuelto cada vez más populares en los últimos años.

Depósitos bancarios

Es un producto que implica comprometer el dinero en un depósito a un plazo fijo que ofrece la entidad bancaria y que ofrecerá un interés determinado a su vencimiento. Ahora se pueden encontrar depósitos interesantes que dan hasta un 3-4 % de interés.

Este interés irá decreciendo, pero ofrece posibilidades que pueden ser interesantes para quienes no quieren correr demasiados riesgos en sus inversiones.

Crowdfunding inmobiliario

Una forma para poder invertir junto a otros es el crowdfunding inmobiliario. Invertir en propiedades por uno mismo requiere de mucho dinero, pero en este tipo de inversión es mucho más accesible para todos los bolsillos.

De esta manera se estará comprando un piso o propiedad inmobiliaria junto a otras muchas personas, aportando cada una parte del capital y repartiendo las rentas que este genere o las plusvalías generadas por su posterior venta.

Crowdlending

El crowlending permite a los usuarios que se conviertan en prestamistas con muy poco dinero y que se gane interés por el capital prestado. Es una muy buena forma de diversificar la inversión, pero hay que tener cuidado a quién se presta el dinero y la solvencia que tiene.

Para ello se puede recurrir al uso de plataformas especializadas que filtran las peticiones de empresas que solicitan préstamos para dar garantía acerca del dinero prestado.