Rosi, hostelera de León, explota por la falta de medios en los incendios: "No nos queda nada, está todo arrasado"

Fotomontaje de Rosi y una vista desde Fabero (León) del humo procedente de un incendio descontrolado en Anillares del Sil. EFE

Rosi Fernández, dueña de un bar en el municipio de Fasgar (León), ha manifestado su indignación con la falta de medios de apoyo para combatir las llamas de los últimos días. "No nos queda nada, está todo arrasado", ha afirmado.

En una entrevista en La Hora de La 1, la hostelera ha cargado duramente contra las autoridades porque el "pueblo está entero arrasado" y el monte se ha prendido. Además, narra que el avance de las llamas fue muy duro y llegó a tener "el fuego de frente".

La situación de los incendios en España mejora paulatinamente desde que finalizara la ola de calor que ha azotado el país durante más de 15 días. León ha sido una de las provincias más castigadas, con decenas de municipios evacuados por el peligro del fuego.

Evacuación forzosa

Uno de ellos es Fasgar, ubicado en la provincia de León, con alrededor de 340 habitantes. El domingo 17 de agosto fueron desalojados, pero Rosi, aunque se siente "destrozada", volvió el lunes para preparar bocadillos a los profesionales que estaban tratando de extinguir el fuego.

Cuenta que la "situación fue terrible, había solo 30 especialistas apagando un incendio que ha quemado 53 kilómetros. El viento hizo que las llamas bajaran a una velocidad increíble y por eso hubo que desalojar el pueblo".

La hostelera señala que el hecho de que el fuego haya arrasado su municipio implica que ella no pueda abrir su bar y, a su vez, supone que "nos hemos quedado sin ingresos en Fasgar porque el pueblo arrienda los pastos a los ganaderos. Si no se pueden arrendar, no habrá ingresos".

Asimismo, Rosi ha reivindicado las tareas de extinción que realizan los bomberos y ha criticado que no se invierta lo suficiente en la prevención de los incendios. Sostiene que hay que "contratar a los bomberos desde enero hasta diciembre" y no solo en verano con las temperaturas máximas.

Conversación entre Rosi Fernández y Daniel en la Hora de la 1.

Y añade: "Se gasta más dinero en incendios que en prevención". Hay que dejar cortar leña, toda la vida se hizo. No se puede tener el monte como una selva porque hay que cuidar a la gente".

En el plató de La 1 también se encontraba Daniel, un bombero que ha agradecido las palabras de la hostelera y ha hecho hincapié en que los apagafuegos, "cuando abandonamos un lugar, no es porque queramos, sino porque nos lo dice gente que ni siquiera está a pie del incendio".