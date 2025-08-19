Juan (66), jubilado de la UME, rotundo: “Los incendios de este 2025 son algo diferente, son más difíciles de atacar y apagar”

Montaje con un incendio en Castilla y León y Juan Montenegro, ex teniente general de la UME. Antena 3

Desde hace una semana, España se ha visto sumida en una ola de incendios con 40 focos activos y 344.000 hectáreas quemadas. Muchos expertos ya han calificado esta situación como una de las peores de los últimos años.

En este contexto, Juan Montenegro, jefe retirado del Estado Mayor de la Unidad Militar de Emergencias (UME), intervino en el programa Espejo Público de Antena 3 para analizar la situación.

Durante su intervención, abordó cómo el abandono del medio rural y el cambio climático afectan a la propagación del fuego. Tampoco dudó en recalcar la importancia de una respuesta inicial rápida y la necesidad de más recursos aéreos.

Juan Montenegro en el programa 'Espejo Público' Antena 3

El militar retirado aseguró que "esta ola de incendios de este año 2025 es algo completamente diferente". Esto se debe, no solo a la cantidad de focos simultáneos, sino a que "cada año los incendios son más difíciles de atacar y de apagar".

El motivo detrás de esta creciente dificultad, explicó, es que "se tarda mucho en empezar a apagar el incendio y en esta ola de incendios lo que yo llevo viendo estos días es un rifirrafe político que no aporta nada a la extinción ni a la defensa de la vida y los bienes de la población".

También aprovechó para señalar otro de los grandes problemas que agravan la situación: el cambio climático.

"O nos tomamos muy en serio el cambio climático o dentro de unos pocos años no habrá nada que defender ni que apagar, eso tiene que quedar muy claro", espetó muy seriamente el ex miembro de la UME.

"Hemos llegado aquí por el abandono rural"

Sobre las causas detrás de esta terrible propagación de incendios, el enjebe del Estado Mayor de la UME comentó: "Nosotros hemos llegado a este punto por el abandono del medio rural".

"Hay una cosa que los que trabajan en las emergencias de incendios forestales llaman el interfaz urbano-forestal, es decir, donde terminan las casas y donde empieza el campo", continuó explicando.

Respecto a esto, apuntó que todos los niveles de la Administración tienen su parte de responsabilidad: "Los ayuntamientos son responsables de tener un kilómetro alrededor de las casas de su pueblo limpios de maleza y de matojos para que el fuego no pueda llegar a las casas".

"Las comunidades autónomas son responsables de mantener las pistas forestales y los bosques que sean de su responsabilidad", a lo que agregó que, por su parte, el Estado es el "responsable de mantener" todos los parques naturales.

Tras esta explicación, señaló que el incumplimiento de estas responsabilidades es una de las causas de la actual oleada de incendios y comentó, en tono crítico, que debería hacerse una revisión de las capacidades de los equipos de extinción.

"Ahora sería un buen momento de pensar o hacer un estudio si de verdad la dimensión de la UME es la que tiene que ser o tiene que ser mayor, dado que los incendios forestales nos sobrepasan", manifestó.

"Las primeras horas son fundamentales"

Montenegro destacó la importancia de la prevención y de la rapidez en la respuesta: "Se tienen que emplear los presupuestos autonómicos, estatales y municipales en la prevención para evitar que se disparen estos incendios, y la respuesta a los incendios es fundamental".

"Las primeras horas son fundamentales, no puede ser que haya un conato de incendio y que la comunidad autónoma mande sus medios, que luego se lo piensen si vamos a pedir o no ayuda al Estado", manifestó de manera crítica.

Esta indecisión es crucial porque, en medio de dicha disyuntiva, "pasan las horas y el incendio crece. Y una vez que el incendio crece, coge viento y no hay quien lo pare".

"Entonces, lo fundamental es la respuesta inicial, y ahí es donde las autoridades locales y autonómicas son fundamentales", espetó el ex miembro de la UME.

Por último, quiso recalcar la falta de medios aéreos, que son "fundamentales" en la extinción de incendios: "Nos faltan medios aéreos fundamentales. Antes se contrataban helicópteros rusos o ucranianos, pero con la guerra ya no están".

"Habría que haber buscado otros, pero hay que tener suficientes, porque en muchísimos incendios lo fundamental es el ataque aéreo para poderlo parar. Una vez lo paras, ya lo puedes extinguir", sentenció Montenegro.