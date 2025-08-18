Una vecina de León no aguanta más y se niega a evacuar su pueblo: "Si nadie viene a apagar el fuego, cómo te vas a marchar"

La Unidad Militar de Emergencias desplegada en la vertiente leonesa del incendio de Somiedo en Anllares del Sil. Ministerio de Defensa

La ola de incendios en España de este mes de agosto se ha convertido en una de las más graves de la historia. El fuego avanza sin control en el noroeste del país y está amenazando los Picos de Europa, ya que las llamas iniciadas en Orense se están extendiendo a Castilla y León.

Una vecina de Posada de Valdeón (León), municipio limítrofe con el Parque Nacional de los Picos de Europa, ha recibido una alerta de evacuación. Sin embargo, se ha negado rotundamente a evacuar porque "no tenemos ayuda y estamos los del pueblo intentando apagar los fuegos".

En una entrevista telefónica con La Hora de la 1, Leticia Alonso, se ha mostrado muy indignada por la falta de ayuda. Además ha alertado de que las llamas están muy cerca del Parque Nacional. "Si nadie viene a apagar, cómo te vas a marchar", ha manifestado en televisión.

"Rezamos para que llueva"

Desde primera hora de este lunes, los medios aéreos se han incorporado a las labores de extinción de los incendios que están arrasando miles de hectáreas en Castilla y León. Sin embargo, los vecinos de Posada de Valdeón lo consideran insuficiente, ya que aseguran que están combatiendo el fuego ellos mismos.

Leticia, durante la entrevista, ha narrado la dureza de la situación, en la que las llamas del fuego rodean el municipio mientras la población se siente desamparada. "Tenemos mucha angustia, estamos sin dormir", confiesa.

El escenario es tan desolador que los habitantes "están rezando para que llueva" y las llamas se apaguen de forma natural. "Necesitamos que vengan los aviones. Hay que apagarlo desde arriba", ha afirmado la vecina.

Desde el plató de televisión le han advertido de la importancia de cumplir con las medidas de seguridad y atender a las llamadas de evacuación de las autoridades para mantenerse a salvo de las llamas, ya que el intento de sofocar el incendio puede poner en peligro sus propias vidas.

Hablamos con Irene Cortés Calvo, directora de la Agencia de Protección Civil de la Junta de Castilla y Leónhttps://t.co/fINk5aZXfZ#LaHora18A pic.twitter.com/fniIH8HxS9 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) August 18, 2025

Leticia ha respondido con que han puesto a los niños y a las personas mayores a salvo, pero que se niegan a ser desalojados porque consideran que, si no apagan ellos las llamas, nadie lo hará.

"Cuanto tú ves que se quema toda tu vida y no viene nadie a ayudarte... Si no se quedan ayer los vecinos, estaría todo ardiendo y no quedaría nada del Parque Nacional. Los vecinos pararon el fuego", sentencia.