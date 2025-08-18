Lázaro Cubero rotundo sobre lo que está por llegar: “Los días para vender una vivienda...”

Acceder a una vivienda, ya de en propiedad o de alquiler, se está convirtiendo en una auténtica pesadilla para muchas personas que quieren dar el paso de ser propietarios, o de independizarse de sus padres.

Así, por ejemplo, está el hecho de no disponer del 20% necesario del valor de la vivienda para poder acceder a una hipoteca. Una situación que se da sobre todo para los más jóvenes. Sin olvidar que el precio sigue subiendo mes a mes.

A continuación, te mostramos la opinión de Lázaro Cubero, director de Análisis del Grupo Tecnocasa, sobre el futuro del mercado inmobiliario.

Actualidad del mercado de la vivienda

La demanda de compraventa de vivienda creció un 39% en 2024 en tasa interanual, según Tecnocasa. Por otro lado, la oferta de vivienda a la venta disminuyó un 9,3%. Eso se tradujo en una subida del precio de la vivienda, como era previsible.

En concreto, lo hizo un 12,13% en el segundo semestre de 2024. De esta manera, el metro cuadrado se situó en 2.802 euros. Un año antes, esa cantidad fue de 2.499 euros.

Así, el precio actual de la vivienda de segunda mano está a niveles de 2005 y lejos todavía del máximo de la serie histórica. Eso sucedió en el segundo semestre de 2006, con el metro cuadrado a 3.489 euros.

Las operaciones de segunda mano realizadas en el periodo de enero a septiembre de 2024 fueron de 472.496 transacciones, según fuentes oficiales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Dicho de otra manera, han crecido un 10,45% en el último año.

Son datos extraídos del XL Informe sobre el mercado de la vivienda, estudio elaborado semestralmente por el Grupo Tecnocasa y la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona.

“Con una demanda en aumento, y una oferta que no llega a cubrir toda la demanda actual, los días necesarios para vender una vivienda también disminuyen”, afirma Lázaro Cubero, director de Análisis del Grupo Tecnocasa,

Así, y en 2024, la media de días necesarios para vender un inmueble ha sido de 73, con los datos de las operaciones intermediadas por el Grupo Tecnocasa.

“Se trata de la media más baja de toda la serie histórica, siendo incluso menor en las ciudades de Madrid (60 días) y Barcelona (68 días)”, matiza Cubero.

Además, el 55% de las viviendas dura menos de 6 meses a la venta. Y aquellas que superan este periodo de tiempo es porque salen a la venta con un precio superior al del mercado. ¿Cuánto? La sobrevaloración media es del 17%.

También conviene indicar que la hipoteca media se situó en el segundo semestre de 2024 en 132.457 euros. Es decir, un 14,5% por encima en relación con el dato del segundo semestre de 2023 (115.714 euros). El valor medio de tasación también creció hasta los 2.642 euros el metro cuadrado.

¿Cuál es la demanda actual?

La demanda actual busca, sobre todo, inmuebles de tres dormitorios (56,57%). Y el comprador final es una persona que adquiere el inmueble con financiación bancaria (65,7% de los casos), 8 puntos porcentuales más que en 2023 (57,8%).

También compra primera vivienda con el objetivo de residir en ella (69%); tiene una edad comprendida entre los 35 y los 44 años (34,2%) y está soltera (42,1%).

Con esta radiografía, dos son las conclusiones que se extraen: la primera, el importante descenso de las compras hechas como inversión en 2024 (un 25,5%, dato inferior al de 2023, que fue del 28,4%).

La segunda es el nuevo papel que juegan los solteros en la compra de vivienda, que pasan a ser los compradores predominantes.

La pregunta que queda en el aire es: ¿Hay margen de negociación? “Sí, sigue habiendo margen de negociación entre comprador y vendedor a la hora de cerrar una operación”, remarca Lázaro Cubero.

Y es que la ‘rebaja’ o negociación actual está en el 7,3%. Se trata de un nivel de negociación similar al del periodo comprendido entre 2016 y 2018, época de recuperación del sector después de la burbuja inmobiliaria.