En la noche del domingo, un bombero ha muerto al volcar una autobomba durante las labores de extinción en León. Actualmente, hay 40 fuegos activos. Preocupan especialmente los fuegos de Jarilla (Cáceres), que amenaza con extenderse a Castilla y León, y los de Ourense, que se aproximan a los Picos de Europa. Sánchez ha anunciado que va a enviar 500 militares del Ejército de Tierra a las tres comunidades autónomas más afectadas.

España, ante un 'lunes rojo' con incendios graves y alertas máximas: "No es una batalla, es la guerra", dice la

Sánchez moviliza a los tres Ejércitos como pedía el PP tras una semana trágica y llama a la unidad ante el cambio climático