En la noche del domingo, un bombero ha muerto al volcar una autobomba durante las labores de extinción en León. Actualmente, hay 40 fuegos activos. Preocupan especialmente los fuegos de Jarilla (Cáceres), que amenaza con extenderse a Castilla y León, y los de Ourense, que se aproximan a los Picos de Europa. Sánchez ha anunciado que va a enviar 500 militares del Ejército de Tierra a las tres comunidades autónomas más afectadas.
España, ante un 'lunes rojo' con incendios graves y alertas máximas: "No es una batalla, es la guerra", dice la
Sánchez moviliza a los tres Ejércitos como pedía el PP tras una semana trágica y llama a la unidad ante el cambio climático
16 carreteras cortadas por los incendios, solo una nacional
Dieciséis carreteras españolas, una de ellas nacional, continúan cortadas esta madrugada a causa de los incendios forestales que afectan a varias provincias de Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia, ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
La carretera nacional afectada es la N-621, entre Portilla de la Reina (León) y Vejo (Cantabria). El resto de las vías afectadas son secundarias de Asturias, León, Palencia, Zamora, Cáceres y Ourense.
Incendios en España | Muere un bombero en León
Muere un bombero y otro resulta herido durante las labores de extinción en León. Es la cuarta víctima mortal, tercera en la provincia de León, desde el inicio de la ola de incendios en España.