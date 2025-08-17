El municipio de Posada de Valdeón (León) ha alertado de la grave situación que atraviesan las localidades del valle por el incendio forestal de Barniedo de la Reina, que ya ha alcanzado el Parque Nacional de los Picos de Europa.

El Ayuntamiento denuncia que, pese a la movilización de equipos de extinción en la provincia, apenas se han visto efectivos en las inmediaciones de los pueblos, lo que ha generado gran preocupación.

Ante la falta de medios, los propios vecinos se han organizado para proteger sus viviendas y muchos de ellos se resisten a cumplir la orden de evacuación.

Esta situación aumenta el riesgo para la población en un contexto de altas temperaturas, humo persistente y deterioro de la calidad del aire. Por ello, el Consistorio reclama de forma urgente más recursos aéreos y terrestres, así como dispositivos que garanticen la seguridad de los habitantes y del entorno natural de los Picos de Europa.