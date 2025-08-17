La ola de incendios que sufre España en agosto ha arrasado ya casi 120.000 hectáreas, deja tres fallecidos y miles de desalojados.
Los principales focos siguen activos en Orense, León y Zamora. Con 19 incendios aún fuera de control, este es ya el tercer peor año de fuego en dos décadas. En la extinción trabajan 450 medios y 1.400 militares de la UME.
🔴Arden 115.000 hectáreas en 14 días de agosto: el fuego suma 3 muertos, miles de evacuados y 30 sospechosos detenidos
🔴Con la UME en la zona cero del incendio de Orense: "Este fuego es traicionero. El viento cambia y en nada lo tienes a tu espalda"
-
Incendios España hoy, última hora | Los vecinos de Posada de Valdeón (León) reclaman efectivos para frenar las llamas
El municipio de Posada de Valdeón (León) ha alertado de la grave situación que atraviesan las localidades del valle por el incendio forestal de Barniedo de la Reina, que ya ha alcanzado el Parque Nacional de los Picos de Europa.
El Ayuntamiento denuncia que, pese a la movilización de equipos de extinción en la provincia, apenas se han visto efectivos en las inmediaciones de los pueblos, lo que ha generado gran preocupación.
Ante la falta de medios, los propios vecinos se han organizado para proteger sus viviendas y muchos de ellos se resisten a cumplir la orden de evacuación.
Esta situación aumenta el riesgo para la población en un contexto de altas temperaturas, humo persistente y deterioro de la calidad del aire. Por ello, el Consistorio reclama de forma urgente más recursos aéreos y terrestres, así como dispositivos que garanticen la seguridad de los habitantes y del entorno natural de los Picos de Europa.
-
Incendios en España hoy | El incendio de Barniedo obliga a evacuar 10 localidades cercanas a los Picos de Europa en León
La Junta de Castilla y León ha ordenado la evacuación de diez localidades situadas en el Valle de Valdeón y el Valle de la Reina, en el entorno de los Picos de Europa, debido a la complejidad del incendio forestal declarado en Barniedo de la Reina (León).
En concreto, los pueblos desalojados son Barniedo de la Reina, Espejo de la Reina, Villafrea de la Reina, Santa Marina de Valdeón, Cardiñales, Prada de Valdeón, Los Llanos, Soto de Valdeón, Caldevilla de Valdeón y Posada de Valdeón, según informó la Delegación Territorial de la Junta.
Las personas evacuadas que lo necesiten podrán ser acogidas en los albergues habilitados en Riaño.
-
Incendios en España hoy | El incendio de Jarilla calcina 11.000 hectáreas y el Ejecutivo extremeño estudia confinar La Garganta (Cáceres)
El fuego que, por sexto día consecutivo, sacude a la zona de Jarilla (Cáceres) ha afectado ya a 11.000 hectáreas de superficie, con 130 kilómetros de perímetro, según los últimos datos dados a conocer por la Junta de Extremadura.
De él, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha mostrado especial preocupación por la situación del flanco norte que, en estos momentos, continúa "desbocado".
Además, el consejero ha advertido en declaraciones a los medios, tras una nueva reunión del Cecopi en la tarde de este domingo, que "queda poco" para que el incendio llegue al límite geográfico entre Extremadura y la comunidad autónoma de Castilla y León.
Por otra parte, Bautista ha avanzado que el Ejecutivo extremeño no descarta confinar la localidad de La Garganta (Cáceres), medida que, ha matizado, se evaluará en la próxima hora.
-
Incendios en España hoy | Detenido un hombre de nacionalidad extranjera por incendiar una iglesia en Albuñol (Granada)
La Guardia Civil ha detenido este domingo a un hombre de nacionalidad extranjera por provocar un incendio en una iglesia de El Pozuelo, pedanía del municipio de Albuñol (Granada), según han informado fuentes oficiales.
El fuego ha tenido lugar sobre las 15.00 de esta tarde, concretamente en la iglesia de Santiago, ubicada en la pedanía de El Pozuelo en dicha localidad granadina, que ha sido provocado intencionadamente a manos de un varón del que aún se desconocen más datos.
A raíz de ello, el Arzobispado de Granada ha lamentado y trasladado "su firme condena" por este suceso a través de un comunicado, donde ha detallado que "una persona se encerró en el templo, provocando intencionadamente importantes daños materiales y contra los sentimientos cristianos".
-
Incendios en España hoy | España acepta ayuda de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia
España ha aceptado el ofrecimiento de Países Bajos, Alemania, Francia, Italia y Eslovaquia para sumarse a la lucha contra los incendios que asolan el país y que se suman a los despliegues de medios civiles y militares españoles.
Después de la reunión del Comité Estatal de Coordinación (Cecod) contra los incendios, fuentes del Ministerio del Interior han informado en una nota de prensa de que el Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM) sigue activado y que se están gestionando ofrecimientos de diferentes países.
La ayuda de estos países se sumarán a los trabajos que ya vienen haciendo todas las brigadas forestales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, así como sus medios aéreos, que están operando en distintos puntos de las zonas más afectadas por los incendios.
-
Incendios en España hoy | Vecinos de Castromil colaboran tras los incendios y alertan sobre daños y riesgo de nuevos focos
Tras los incendios, los vecinos de Castromil (Zamora) se han organizado para apoyar a los servicios de emergencia, refrescando las zonas afectadas y evitando que se reaviven los focos. A la vez, lamentan los daños económicos y el cambio en el paisaje que ha dejado el fuego en su localidad.
-
Incendios en España hoy | León se convierte en la provincia más castigada con 14 fuegos activos y más de 1.500 evacuados
La provincia de León es ya la más afectada por los incendios forestales de las últimas semanas, con 14 focos activos de distintos niveles de peligrosidad y 29 localidades desalojadas, lo que ha obligado a más de 1.500 vecinos a abandonar sus casas. El frente que más preocupa en estos momentos es el que avanza desde Ourense hacia la comarca del Bierzo.
-
Incendios en España hoy | La Armada se moviliza para luchar contra los incendios a petición de la UME
La Armada se ha sumado a la lucha contra los incendios forestales que afectan a varias zonas de España y, en concreto, efectivos de la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada' en San Fernando (Cádiz) han partido para sumarse a las labores de apoyo en la emergencia.
La Armada ha explicado en un comunicado que ante la situación de incendios forestales generalizados en todo el noroeste de la península, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha solicitado su apoyo para los cometidos de vigilancia, apoyo y ayuda a la población en las zonas afectadas.
De esta forma, esta mañana personal del Segundo Batallón de Desembarco de la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada' (TEAR) ha conformado una unidad de entidad Subgrupo Táctico, integrada por aproximadamente cien militares, que ha partido desde San Fernando para llevar a cabo los cometidos asignados.
Además de este apoyo, la Armada afirma que "se mantiene alistada para aportar las capacidades, en personas y medios, que se vayan solicitando, mostrando así su compromiso con la sociedad española, allí donde que sea necesario".
-
Incendios en España hoy | Cantabria activa el nivel 2 de emergencias y establece un PMA en Vega de Liébana
El Gobierno de Cantabria ha elevado al nivel 2 el PLATERCANT (Plan Territorial de Emergencias) ante la proximidad de los incendios forestales que avanzan desde Castilla y León y Asturias hacia la región. Además, se ha establecido un Puesto de Mando Avanzado (PMA) en Vega de Liébana para coordinar las labores de prevención y extinción.
-
Incendios en España hoy | Renfe suspende el AVE entre Galicia y Castilla y León por el avance del fuego
Renfe ha confirmado la suspensión definitiva del servicio de alta velocidad entre Galicia y Castilla y León durante este domingo debido a los incendios forestales que afectan a las vías. La medida ha obligado a cientos de viajeros a buscar alternativas de transporte, mientras los operativos trabajan para garantizar la seguridad y restablecer el servicio en cuanto sea posible.
-
Incendios en España hoy | Dos detenidos en Ourense por provocar fuegos en Petín y Celanova
La Guardia Civil ha detenido este domingo a dos personas en Ourense como presuntas autoras de incendios forestales. A las 12:30 horas fue arrestado un vecino de Petín, de 61 años, acusado de originar un fuego que se unió a otro declarado el pasado día 13.
Minutos antes, a las 11:45, una vecina de 81 años fue detenida como presunta responsable de dos conatos en Celanova, extinguidos tras quemar una pequeña superficie.
-
Incendios en España hoy | Feijóo celebra la “rectificación del Gobierno” y pide usar todos los recursos del Estado y la UE
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que “el único camino contra los fuegos tan extraordinarios que vivimos es usar hasta el último recurso disponible del Estado y de la Unión Europea”. En un mensaje publicado en X, el líder popular ha dado la “bienvenida a la rectificación del Gobierno”, reclamando la máxima movilización de medios ante la gravedad de los incendios forestales.
-
Incendios en España hoy | Abascal acusa al Gobierno de “inacción” y lo tilda de “terroristas climáticos”
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado duramente al Ejecutivo al que acusa de ser un “Gobierno de terroristas climáticos” que, según sus palabras, “parece que celebran los desastres para esparcir su fanatismo ideológico”. A través de su cuenta en la red social X, Abascal ha difundido un vídeo de una técnica de extinción en el que denuncia la falta de actuación del Gobierno frente a la gravedad de los incendios.
-
Incendios en España hoy | Barbón anuncia el mayor despliegue histórico de Asturias contra los incendios forestales
El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha afirmado que Asturias está realizando el “mayor despliegue” de medios de su historia para combatir los incendios forestales que afectan a la región, con al menos seis fuegos activos, incluyendo los de Genestoso, Cangas del Narcea, Somiedo y Degaña. Barbón hizo estas declaraciones tras visitar el Puesto de Mando Avanzado en La Imera, desde donde se coordinan las labores de extinción, destacando que se trata de un despliegue sin precedentes tanto en el ámbito terrestre como aéreo.
-
Incendios en España hoy | Fernández Mañueco exige a Sánchez refuerzo del Ejército
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha adelantado que solicitará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un refuerzo inmediato de medios del Ejército y del Mecanismo Europeo de Protección Civil durante su visita a Villablino (León), en las zonas más afectadas por los incendios.
Mañueco subraya que las "circunstancias absolutamente excepcionales", altas temperaturas, sequedad, fuertes vientos y múltiples focos de fuego, requieren todos los esfuerzos disponibles para combatir los incendios y controlar a los incendiarios.
-
Incendios España, hoy ultima hora |Continúan cortes de luz de hasta 10 horas en Orense
La lucha contra los incendios en la provincia de Ourense ha obligado a interrumpir temporalmente el suministro eléctrico en varias localidades para facilitar las tareas de extinción.
Entre el sábado y domingo, Verín permaneció sin luz durante aproximadamente 10 horas, mientras que otros municipios cercanos siguen sufriendo incidencias eléctricas que están siendo solucionadas progresivamente. Las autoridades insisten en extremar las precauciones y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.
-
Incendios España, hoy | Sánchez propone un gran pacto de Estado contra la emergencia climática
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subrayado que se ha incrementado en un 50% la dotación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y en más del 50% los equipamientos destinados a la extinción de incendios y otras catástrofes.
Además, ha anunciado la intención del Ejecutivo de impulsar un gran pacto de Estado para la mitigación y adaptación a la emergencia climática, convocando a administraciones públicas, grupos parlamentarios, sociedad civil, científicos y sindicatos a colaborar en una respuesta conjunta ante los desafíos climáticos actuales.
-
Incendios España, hoy | Pequeño golpe de calor durante la comparecencia de Pedro Sánchez
La comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ourense, ha sido interrumpida levemente por una persona con un golpe de calor. No se ha confirmado si la persona afectada es un periodista u otro miembro del equipo presente, aunque recibió atención médica preventiva en el lugar.
-
Incendios España, hoy | Cero impunidad para quienes provocan incendios
Sánchez insiste en que no se permitirá ninguna impunidad para quienes inicien incendios de forma intencionada, subrayando la gravedad de estos actos y la necesidad de sanciones contundentes para proteger vidas y el medio ambiente.
-
Incendios España, hoy | Sánchez advierte de días críticos y llama a la precaución ciudadana
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alertado de que los próximos días serán especialmente complicados debido a la meteorología adversa, instando a la población a seguir las indicaciones de los profesionales y extremar la precaución. Además, ha destacado la solidaridad de todo el Estado a través del mecanismo de respuesta ante la crisis de los incendios.