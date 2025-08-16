La ola de incendios de este agosto deja ya más de 115.000 hectáreas arrasadas, tres víctimas mortales y miles de evacuados.
Desde junio, la Guardia Civil ha detenido a 30 sospechosos de provocar fuegos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que 16 incendios de nivel 2 siguen activos, con especial preocupación en Orense y Zamora, donde el fuego avanza sin freno.
🔴Arden 115.000 hectáreas en 14 días de agosto: el fuego suma 3 muertos, miles de evacuados y 30 sospechosos detenidos
🔴Con la UME en la zona cero del incendio de Orense: "Este fuego es traicionero. El viento cambia y en nada lo tienes a tu espalda"
-
Incendios en España hoy | Restablecida la línea convencional Plasencia-Cáceres, sigue cortada la alta velocidad Madrid-Galicia
Adif ha informado que la línea convencional entre Plasencia y Cáceres, interrumpida tras verse afectada por el fuego el viernes por la noche, ya ha sido restablecida.
Sin embargo, la circulación de la alta velocidad entre Madrid y Galicia continúa suspendida, sin previsión de reanudación, afectando a cientos de viajeros.
-
Incendios en España hoy | Nuevo incendio en Zaragoza afecta a un depósito de neumáticos
Se ha declarado un nuevo incendio en Zaragoza, que está afectando a una zona de neumáticos en el PTR de La Cartuja.
Las autoridades han movilizado equipos de bomberos para controlar el fuego y minimizar el riesgo de propagación, dada la alta inflamabilidad del material involucrado.
-
Incendios en España hoy | La DGT actualiza carreteras cortadas por incendios
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha informado que 11 vías secundarias permanecen cortadas debido a los incendios forestales.
En Cáceres, las carreteras afectadas son: N-630 Aldeanueva del Camino y Casar de Cáceres, CC-218 Casas del Monte, CC-318 Aliseda y CC-321 Arroyo de la Luz. Se recomienda evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de las autoridades locales.
-
Incendios en España hoy | Cataluña envía un avión AVA a los incendios de Ourense
La Conselleria de Interior de la Generalitat ha movilizado un avión de vigilancia y ataque (AVA) 50.84 para reforzar la lucha contra los incendios en Ourense.
La aeronave despegó a las 7:47 desde el aeródromo de Òdena (Barcelona), sumándose así a los esfuerzos de extinción en una de las zonas más afectadas de Galicia.
-
Incendios en España hoy | Alcaldesa de Vilariño de Conso pide extremar precauciones
La alcaldesa de Vilariño de Conso, Melisa Macía, ha solicitado a los vecinos que eviten desplazamientos por carreteras cercadas por el fuego, para no obstaculizar las labores de extinción.
El incendio llega al municipio desde tres frentes distintos: Pradoalbar, Chaguazoso y Mormentelos. Según la regidora, todos los fuegos parecen intencionados, y los equipos disponibles para combatirlos son los propios del municipio y voluntarios, que también trabajan en otros concellos.
"La impotencia y la rabia son enormes; llevamos muchos días sin dormir", ha declarado, visiblemente afectada por la situación.
-
Incendios en España hoy | El humo de Ourense empeora la calidad del aire en varias provincias
Los incendios de Ourense, que ya han arrasado más de 16.000 hectáreas tras unirse los fuegos de Chandrexa de Queixa, Requeixo, Parafita y Vilariño de Conso, están provocando una mala calidad del aire.
Según MeteoGalicia, en municipios como Laza la situación es “mala a pésima”, y el humo y la ceniza se han extendido también al sur de Lugo y el este de Pontevedra.
Además, se espera la llegada de masas de aire africano, lo que podría agravar los niveles de partículas en el ambiente.
-
Incendios en España hoy | Cuatro de los seis heridos en Castilla y León siguen críticos
De los seis heridos en los incendios de Castilla y León, cuatro permanecen en estado crítico, según fuentes sanitarias.
La gravedad de las lesiones refleja la dureza con la que los fuegos están golpeando la región, donde aún siguen activos varios focos en Zamora, León, Salamanca y Ávila.
-
Incendios en España hoy | El fuego de Yeres obliga a desalojar a cientos de vecinos
El incendio de Yeres, en pleno paraje natural de Las Médulas (León), se ha complicado en las últimas horas y ha forzado el desalojo de tres localidades: Manzanedo de Valdueza (50 vecinos), San Cristóbal de Valdueza (200) y Espinoso de Compludo (70). La evolución del fuego mantiene en vilo a la comarca por su proximidad a zonas habitadas y de gran valor ambiental.
-
Incendios en España hoy | Controlado un incendio en San Martín de Valdeiglesias (Madrid)
Los bomberos de la Comunidad de Madrid lograron controlar en la tarde de ayer un incendio en San Martín de Valdeiglesias, evitando que las llamas alcanzaran una zona industrial cercana. El servicio de emergencias 112 confirmó que la rápida actuación fue clave para frenar su propagación.
-
Incendios en España hoy | El AVE Madrid–Galicia seguirá interrumpido por los incendios
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que el servicio de alta velocidad entre Madrid y Galicia no se reanudará este sábado debido a los incendios.
En un mensaje en X, el ministro se mostró “sorprendido” de que algunas carreteras sigan abiertas pese al riesgo, subrayando la gravedad de la situación.
-
Incendios en España hoy | Investigado por provocar un incendio en Lousame (A Coruña)
La Guardia Civil investiga a un hombre de 50 años como presunto autor del incendio forestal ocurrido el pasado 9 de agosto en Fruíme, Lousame (A Coruña).
La colaboración ciudadana fue clave para situarlo en el lugar del fuego, junto con la inspección técnica del terreno. La investigación la llevaron a cabo el Seprona, la Unidad de Investigación de Incendios de la Xunta y el Distrito Forestal de Noia. Las diligencias ya están en manos del Juzgado de Instrucción de Noia.
-
Incendios en España hoy | Ourense, asediada por el fuego: 10 incendios siguen activos
En la provincia de Ourense siguen activos diez incendios forestales, con la situación 2 declarada a nivel provincial, según la Xunta. Entre los más graves, el de Agolada, Chandrexa de Queixa y Vilariño, que ya se consideran un único fuego con más de 16.000 hectáreas arrasadas.
Otros incendios avanzan en Maceda, Oímbra, A Mezquita, Vilardevós, Larouco, Carballeda de Avia y Muxía. Mientras tanto, algunos focos se han estabilizado o controlado, y en Ourense-Seixalbo ya se ha declarado extinguido. Como medida preventiva, 68 personas permanecen confinadas.
-
Incendios en España hoy |Castilla y León lucha contra más de 20 incendios activos
Este sábado, 16 de agosto, Castilla y León amaneció con más de 20 fuegos en marcha. De ellos, once alcanzan el nivel de gravedad 2 en Zamora, León, Salamanca y Ávila, mientras que otros seis están en nivel 1 en León, Palencia, Salamanca y Zamora. La situación mantiene en alerta a las autoridades y a los vecinos de las zonas afectadas.
-
Galicia registra el mayor incendio de su historia con 16.000 hectáreas quemadas en Chandrexa
Galicia ha registrado el mayor incendio de su historia con las 16.000 hectáreas quemadas ya en Chandrexa de Queixa y Vilariño, que son un único fuego. La superficie afectada se recoge en el último parte facilitado por la Consellería do Medio Rural, que recuerda que la situación 2 permanece declarada en la provincia de Ourense por la proximidad de fuegos a núcleos urbanos.
En estos momentos están activos un total de once incendios, en concreto los de Agolada-O Sexo, con 300 hectáreas quemadas y el de Toques, con 200, en las provincias de Pontevedra y de A Coruña, respectivamente, y ambas también con situación 2.
En Maceda (Santiso y Castro de Escuadro, que también se unieron) son 2.500 las hectáreas afectadas; mientras que en Oímbra-A Granxa se elevan ya a 10.000; en A Mezquita-A Esculqueira, a 9.000 hectáreas y en Vilardevós-Vilar de Cervos, a 700 hectáreas
-
Ayuso pide que se despliegue el Ejército y más medios de Europa porque "no se da abasto"
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado este viernes que, ante la gravedad de la situación en toda España por los incendios forestales, el Gobierno debería desplegar el Ejército y solicitar más medios aéreos al mecanismo europeo porque "no se da abasto".
Ayuso ha indicado que desde la Comunidad de Madrid se están enviando sus recursos a zonas más alejadas, más allá de lo previsto, comprometiendo los propios.
"Dadas las circunstancias, la gravedad de la situación en toda España, el Gobierno debería desplegar el Ejército, maquinaria pesada y solicitar más medios aéreos al mecanismo europeo", ha escrito en su cuenta de X la presidenta madrileña.
-
Sánchez preside mañana por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirá este sábado, mediante videollamada, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios territorios en España.
Sánchez será quien presida este sábado la reunión de este comité, en lugar del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien lo ha encabezado este viernes.
Tras la reunión de hoy, Marlaska ha señalado que las ayudas a las zonas quemadas en los incendios van a ser "inmediatas" para que los afectados "puedan volver a una vida mínimamente en condiciones de normalidad".
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este sábado a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León.
-
Evacuada la población de El Payo (Salamanca) por el empeoramiento del incendio
La población de El Payo, en Salamanca, ha sido evacuada esta tarde por el empeoramiento del incendio declarado este viernes en un paraje cercano a la localidad, uno de los cinco grandes fuegos que asfixian la provincia, tres de nivel 2 y dos de nivel 1.
Los residentes de El Payo serán ubicados en el pabellón municipal de la localidad de Robleda, y se han puesto dos autobuses a disposición de quien lo necesite, según ha informado la Guardia Civil en su cuenta oficial de Instagram.
Además, tras observar en redes sociales la difusión de una supuesta explosión de combustible gaseoso en la fábrica de obleas de Cipérez, donde se ha declarado un incendio en San Cristóbal de los Mochuelos, han asegurado que es totalmente falso y han llamando a informarse por sus canales oficiales o el 112.
-
Declarado un incendio de gravedad 2 en Mijares (Ávila)
La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad abulense de Mijares, donde se encuentran más de una quincena de medios, según información de Inforcyl.
Este incendio se ha originado a las 18.40 horas de este viernes, 15 de agosto, y se ha elevado a IGR 2 a las 19.11 horas por poder "peligrar masas arboladas de más de 300 hectáreas", tal y como ha precisado la Consejería de Medio Ambiente.
En las labores de extinción se encuentran en este momento un total de 16 medios terrestres que intentan sofocar el fuego, entre ellos diez autobombas. La causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.
-
Sánchez llama a Rueda, Mañueco y Guardiola para interesarse por los incendios y los presidentes autonómicos le piden más medios
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este viernes al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, para interesarse por la situación de esas comunidades autónomas ante los incendios que afectan a estos territorios.
Rueda ha revelado en la red social X de que ha recibido la llamada del presidente del Gobierno para interesarse por la situación de los incendios que azotan Galicia desde hace días.
"Le reiteré la necesidad de contar con todos los medios posibles y se comprometió a que el ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska) contactará con la Xunta para hacerlo efectivo", ha trasladado el jefe del Ejecutivo autonómico.
"Ante estas circunstancias excepcionales, le he solicitado una respuesta excepcional por parte del Gobierno: Que ponga a disposición de las comunidades autónomas más medios del Ejército para reforzar la importante labor que ya están desarrollando los operativos autonómicos y la UME. Remitiremos también esta solicitud al ministro del Interior", ha escrito en sus redes Mañueco.
Por su parte, María Guardiola también ha informado a través de la red social X de que ha recibido hoy la llamada del presidente del Gobierno, interesándose por la situación que atraviesa Extremadura.
"He insistido en la necesidad de contar con más medios para poder hacer frente a los ocho incendios simultáneos que tenemos ahora mismo en activo", ha reclamado la presidenta de Extremadura.
-
Pedro Ruiz, sobre los devastadores incendios en España: "Muy desamparados, algo grave pasa"
Sobre este asunto, no ha dudado en pronunciarse el incombustible Pedro Ruiz. De esta manera, el escritor compartía un vídeo con una importante reflexión para sus más de 154.000 seguidores en Instagram.