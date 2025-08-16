El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llamado este viernes al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y a la presidenta de Extremadura, María Guardiola, para interesarse por la situación de esas comunidades autónomas ante los incendios que afectan a estos territorios.

Rueda ha revelado en la red social X de que ha recibido la llamada del presidente del Gobierno para interesarse por la situación de los incendios que azotan Galicia desde hace días.

"Le reiteré la necesidad de contar con todos los medios posibles y se comprometió a que el ministro del Interior (Fernando Grande-Marlaska) contactará con la Xunta para hacerlo efectivo", ha trasladado el jefe del Ejecutivo autonómico.

"Ante estas circunstancias excepcionales, le he solicitado una respuesta excepcional por parte del Gobierno: Que ponga a disposición de las comunidades autónomas más medios del Ejército para reforzar la importante labor que ya están desarrollando los operativos autonómicos y la UME. Remitiremos también esta solicitud al ministro del Interior", ha escrito en sus redes Mañueco.

Por su parte, María Guardiola también ha informado a través de la red social X de que ha recibido hoy la llamada del presidente del Gobierno, interesándose por la situación que atraviesa Extremadura.

"He insistido en la necesidad de contar con más medios para poder hacer frente a los ocho incendios simultáneos que tenemos ahora mismo en activo", ha reclamado la presidenta de Extremadura.