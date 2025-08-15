Antonio Rivas, asesor financiero: "Si tienes 200 € y no sabes qué hacer con ellos, la mejor forma de invertirlos es..."

Para poder disfrutar de una mejor situación financiera, los expertos aconsejan comenzar a invertir cuando sea posible, teniendo opciones para todas las posibilidades y pudiendo comenzar con muy poco dinero para avanzar poco a poco.

En este sentido, Antonio Rivas, experto en inversiones, ha dejado claro a través de TikTok (@atair.ahorro.e.in) lo que él haría para empezar a invertir en bolsa, respondiendo entre otras cosas a lo que haría si la bolsa vuelve a caer otra vez.

Para empezar, destaca que, si está invirtiendo a través de un ETF del SP500, aconseja continuar con aportaciones periódicas en el mismo. Si se están seleccionando empresas, deberás asegurarte de comprender el modelo de negocio de las mismas. Además, recalca que hay que comprarlas con el mayor margen de seguridad posible.

Otro de sus consejos es el de no invertir nunca todo el efectivo de una sola vez, ya que nunca se sabe si la bolsa va a continuar cayendo o si, por el contrario, ya ha llegado a tocar fondo. En cambio, con las aportaciones periódicas, se podrá llevar el precio medio de las adquisiciones.

Esto es clave para poder ser rentable en el medio y largo plazo a la hora de invertir. No obstante, Antonio Rivas también ha hablado de los hábitos de ahorro, y de cuál es la mejor opción para multiplicar rápido un ahorro de 200 euros al mes.

La realidad es que la inflación continúa aumentando con el paso del tiempo, lo que hace que los precios de los productos crezcan. Esto genera mayores dificultades para llegar a fin de mes y, en los casos en los que se tiene un sueldo algo más alto, mayores dificultades para ahorrar.

¿Qué hacer con 200 euros de ahorro al mes?

Antonio Rivas ha explicado cuál es la mejor forma de invertir en las situaciones en las que los trabajadores solo pueden ahorrar pequeñas cantidades de dinero, como unos 200 euros al mes. Así lo ha explicado en uno de sus vídeos, donde habla de que todo dependerá de los objetivos de cada persona.

El experto da dos opciones diferentes para poder utilizar ese dinero. La primera es la inversión en formación, centrándose en tratar de adquirir conocimientos a través de diferentes vías para poder incrementar los conocimientos financieros.

"Los invertiría en formación con personas de calidad. Economistas, colegiados y que estén dispuestos a explicarte qué hacer", explica el experto haciendo referencia a aquellos que quieren ampliar sus conocimientos en la materia.

La segunda posibilidad que sugiere Antonio Rivas es la de apostar por una inversión pasiva y diversificada. A partir de ahí, "si vas a invertir de forma pasiva, yo me indexaría al SP500, tendría un poco de exposición a los mercados emergentes y siempre algo de oro en cartera. Algo así como un 70, 20, 10", recalca.

Tras poner encima de la mesa estas dos posibilidades, el experto en inversiones insiste en que uno de los factores más importantes a la hora de invertir es elegir siempre ETFs de calidad y que tengan unas comisiones muy bajas.

"Sobre todo, es muy importante que sean ETFs de calidad y con muy bajas comisiones, porque esto es lo más importante para que tenga efecto el interés compuesto", destaca Antonio Rivas, que explica el gran potencial del interés compuesto.

En su opinión, se trata de una de las herramientas más potentes para los pequeños inversores, ya que es posible generar intereses al mismo tiempo que se generan nuevos intereses, haciendo crecer de manera exponencial el capital a través de un efecto "bola de nieve".

Con el interés compuesto, a medida que va pasando el tiempo, gracias a los propios intereses que va generando el dinero, los ingresos van aumentando de manera exponencial.

Invertir para que el dinero no pierda valor

Antonio Rivas ha advertido acerca de uno de los errores más frecuentes entre los inversores novatos, que es el de confiar en productos prefabricados ofrecidos por las entidades bancarias, que suelen llevar asociadas altas comisiones y unas estructuras con poca transparencia.

Además, el experto en inversiones ha hablado del que es uno de los problemas futuros para los que hay que prepararse, que es la pérdida del valor del dinero. De esta manera, lo que hoy puede parecer un buen dinero, puede que en apenas unos años su valor se reduzca a la mitad.

La inflación es la gran culpable de este problema, y es que, cada año que pasa, en España sigue creciendo la inflación, ocasionando que los productos incrementen su valor. Ante esta situación, es imprescindible movilizar los ahorros e invertirlos para mantener el poder adquisitivo o hacerlo crecer.

De esta forma, el experto coincide con otros especialistas, que recomiendan a los ciudadanos a invertir para que el dinero no pierda valor por la inflación, ya que esta reduce el poder adquisitivo con el paso del tiempo.

La inflación, como decimos, supone que el dinero guardado sin generar rendimientos pierde capacidad de compra cada año, de manera que a medida que pasan los años se reduce el poder adquisitivo si se mantiene en efecto o en cuentas de ahorro sin intereses significativos.

En conclusión, mantener los ahorros sin invertirlos equivale a una pérdida segura del valor con el paso del tiempo, mientras que invertir permite obtener rendimientos reales y superar la inflación, e incluso llegar a aumentar el patrimonio.