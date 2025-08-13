Un abogado alerta a quienes hacen el testamento del 'uno para el otro': "No le dejas la propiedad a tu pareja”

La frase es muy popular cuando una pareja va al notario a hacer testamento. “¿Qué tipo prefieren hacer?”, es lo que les suelen preguntar. Y la respuesta más común suele ser la siguiente: “del uno para el otro”.

Con esta fórmula, lo que se pretende es que, al fallecer uno de los cónyuges, todo pase al otro. Pero no es así, sobre todo si hay niños de por medio. “Ese testamento no funciona como crees”, afirma David Jiménez en un vídeo en TikTok.

En el mismo, el abogado experto en herencias y CEO de Eyco Abogados, se pone en el papel de una persona interesada en hacer este tipo de testamento, que hace preguntas, y otra que le responde.

“Tengo que hacer un testamento y me han recomendado que haga el del 'uno para el otro'. Así, mi pareja hereda todo y luego se lo dejo a los niños”, dice uno de los personajes. Y el otro le responde: “Error, ese testamento no funciona como crees”.

Ante sus palabras, incrédulo, sigue preguntando: “¿Cómo que no? Si todo el mundo hereda así”. Y le contesta: “Sí, es el más común en España, pero también el más incomprendido”.

¿Qué hereda el cónyuge?

Siguiendo con este diálogo, la persona que quiere hacerlo le solicita que se lo explique, porque no entiende nada. “Cuando haces ese testamento en realidad no le estás dejando la propiedad a tu pareja”.

La cara de estupefacción vuelve a su rostro: “¿Cómo que no? ¿Entonces qué hereda?”. El otro personaje le dice que solo el usufructo.

Y lo explica así: “Puede residir en la casa, puede alquilarla, pero no es suya. Los hijos ya entran en la ecuación desde el principio”.

Por eso, vuelve a preguntar: “Entonces, ¿no estoy protegiendo a mi pareja?”. Y la contestación es un “exacto. No es que esté mal hecho, pero tienes que entender realmente cómo funciona”.

Así funciona este testamento

Según cuenta Allianz, “se entiende por testamento ‘del uno para el otro’ a aquel acto jurídico en el que los cónyuges se legan los bienes entre ellos para disfrutarlos después del fallecimiento de uno de ellos”.

De este modo, los cónyuges legan el usufructo universal y vitalicio de los bienes. Por tanto, el uso y disfrute, y no la propiedad.

“Es más, el cónyuge percibirá los bienes desde el momento del fallecimiento de su pareja, aunque surja cualquier conflicto con los herederos”, matizan.

Importante: el cónyuge viudo no podrá vender los bienes porque este derecho pertenece a los herederos forzosos.

“En su lugar, el cónyuge podrá disfrutar de los bienes, en tanto que los propietarios no podrán usar las pertenencias mientras la pareja sea usufructuaria y no renuncie a sus derechos o fallezca”, indican desde Allianz.

Una matización: existe la posibilidad de que tanto el cónyuge viudo como los propietarios de la herencia lleguen a un acuerdo y se cuantifique y pague el valor del usufructo, ya sea en metálico o con bienes en propiedad.

También es importante indicar que este testamento permite que el viudo elija entre el usufructo vitalicio de toda la herencia o el pleno dominio de una tercera parte de la misma.

“Asimismo, también es importante recordar que el cónyuge puede repudiar la herencia en su totalidad o renunciar a favor de otro heredero o de una tercera persona”, añaden en Allianz.

Otro punto a reseñar: si los descendientes del fallecido no son hijos del cónyuge superviviente, “será este quien decida si desea disfrutar del usufructo vitalicio o si exige el pago de este mediante bienes concretos o dinero”.

Por último, indicar lo que es la ‘cautela socini’. Por esta cláusula, “si alguno de los herederos impugna el testamento, su parte de la herencia se reducirá de forma automática a la legítima estricta, aumentando la parte del resto de herederos”.