Un directivo inmobiliario rotundo: “Pena de cárcel para el que dejando de pagar el alquiler destroce la vivienda”

La vivienda se está convirtiendo en un dolor de cabeza para una parte importante de la población. Por un lado, están aquellos que no pueden acceder a la misma. Por otro, están los conocidos como okupas.

Son solo dos ejemplos pero hay más. Mikel Echavarren, presidente y CEO de Colliers en España y Portugal, ha dado su opinión en LinkedIn sobre cómo mejorar el acceso a la vivienda.

“Para intentar mejorar el acceso a la vivienda hay medidas que cuestan dinero y otras que no”, expone en la red social. Y, de hecho, pone el foco en las segundas, las que no cuestan dinero.

Menos impuestos y penas de cárcel

Son nueve las propuestas de diferente calado que Mikel Echavarren enumera. Y, en algunos casos, incluyen hasta la pena de cárcel.

Para empezar, Echavarren propone “eximir al 100% del impuesto sobre la renta a quien alquile un piso vacío, durante los próximos 25 años. Para los yonkies de los impuestos les aseguro que cuesta un 75% menos que construir una vivienda pública”.

La segunda de las propuestas aborda el tema de la okupación. Y es tajante: “Pena de cárcel para quien ocupe una vivienda violentando su entrada. Desalojo en menos de 24 horas”.

La tercera va por el mismo camino: “Pena de cárcel para el que dejando de pagar el alquiler destroce la vivienda causando daños por más de 400 euros. Desalojo en menos de 48 horas”.

En este punto, también considera oportuna la “utilización de Entidades de Colaboración privadas para certificar el impago. Declaración responsable de los propietarios sujeta a fuertes multas en caso de falsedad para el lanzamiento”.

El cuarto punto tiene como protagonistas a la Ley de Vivienda y al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. En concreto, habla de la “derogación completa” de la norma, y del “cierre del ministerio”.

El quinto de los apartados se centra en el alquiler, pidiendo la “reducción del plazo de alquiler a tres años”. También el sexto punto se centra en este campo: “Incremento del alquiler de acuerdo a lo pactado en los contratos, sin intervención pública al respecto”.

Los siguientes puntos hablan de un “régimen de Socimis similar al de nuestro entorno europeo”. También de la “dimisión del gobierno actual y victoria en las próximas elecciones de partidos que no mientan, no roben y no engañen”.

Y, por último, propone “restringir radicalmente la inmigración. Si cada año entran 500.000 personas en España no hay medida que arregle esto (salvo la dimisión del Gobierno)”.