Un jornalero de Lleida, sin tapujos sobre la mano de obra inmigrante: “Sin ellos el 80% de la fruta no se recogería”

A lo largo del año 2025 han llegado a España de manera irregular más de 20.400 inmigrantes. A pesar de parecer una cifra muy alta, supone un 30 % menos que en 2024.

Muchos de los migrantes que buscan 'empezar de cero' en las comunidades españolas lo hacen en el campo. Sin embargo, en varias ocasiones deben hacer frente a empresarios que se aprovechan de su situación para explotarlos laboralmente.

Así, los periodistas de Telecinco hablaron con Jaume Gardeñes, responsable del sector de vegetales de Unió de Pagesos, en los campos de Lleida, donde contrataron recientemente a 2.100 migrantes garantizándoles condiciones dignas.

"Sin condiciones favorables, no vuelven"

Los campos de Lleida, frente a una necesidad de mano de obra, contrataron a 2.100 trabajadores procedentes de Colombia a través del sindicato de agricultores, Unió de Pagesos.

Gardeñes habló sobre la importancia de estas personas que, al final, son vitales para los campos españoles, y recalcó la necesidad de ofrecerles buenas condiciones laborales.

"Hay 800 nuevas plazas de alojamientos porque si no les das unas condiciones aceptables, no volverán y el 80 % de fruta no se recogería", declaró.

Por otro lado, Antonio Jiménez, un agricultor en Sevilla, habló sobre cómo han aumentado las inspecciones laborales en muchas zonas: "Los tenemos que contratar bien porque nos están vigilando mucho. Si no lo tengo dado de alta, me cuesta un dinero grande".

Otro empresario, Joan Esteve, director de la bodega Raimat, explicó que buscan ofrecer las mejores condiciones, sobre todo frente al calor del verano. Todo esto gracias a un convenio destinado a proteger a los agricultores.

"Más hidratación, ponerse crema protectora, taparse del sol, empezamos a las 6:00 de la mañana y terminamos a las 12:00 del mediodía, que es una hora razonable", enumeró el director.

Este convenio ha supuesto un cambio importante para los temporeros que, hace unos años, debían estar horas bajo el calor o trabajar jornadas abusivas.

Así lo explicó el presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pere Roqué: "Hoy existe un convenio del campo a nivel nacional, por lo que hemos mejorado tanto en calidad como en horario de trabajo".

Respecto a los sueldos, Juan Ruiz, que ya lleva 10 años trabajando en los campos de Sevilla, explicó que "aquí no se para nunca, pero cobro 1.500 euros, 1.400 euros sin ningún tipo de problema. Aunque tengo un montón de amigos a los que les ha pasado que echan más horas".

Además del campo, las personas migrantes que llegan a España también trabajan mayoritariamente en la construcción y la hostelería, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Adicionalmente, en los últimos años han contribuido de manera significativa al crecimiento del empleo en España.Tanto es así que, según datos del Real Instituto Elcano, desde enero de 2024 a marzo de 2025 los inmigrantes ocuparon el 90 % del empleo creado.