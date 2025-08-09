Un analista inmobiliario no se corta y alerta a España: "Después del verano nadie podrá permitirse una vivienda"

La situación actual del sector inmobiliario está despertando grandes dudas con respecto a lo que sucederá con los precios en los próximos meses, además de que muchos no tienen claro si es un buen momento o no para comprar una vivienda.

El acceso a la vivienda en España se ha convertido en uno de los grandes desafíos sociales de los últimos años, con unos precios que continúan al alza y una oferta de inmuebles que sigue siendo limitada y sin la posibilidad de abastecer la demanda existente.

El mercado inmobiliario deja reflejada una tensión creciente que afecta tanto a los inquilinos como a los compradores. El precio del alquiler ha subido un 2,6% interanual a nivel nacional, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicados en el mes de mayo.

Estos datos no hacen más que mostrar la tendencia ascendente en el precio, que sigue creciendo año a año. Al mismo tiempo, la compraventa de viviendas también sigue creciendo, con un pasado mes de mayo en el que se formalizaron 61.054 operaciones, lo que supone un aumento del 39,7% respecto al mismo mes del año anterior.

Esta situación despierta una gran cantidad de dudas acerca de lo que sucederá con los precios a lo largo de los próximos meses, y si es un buen momento en la actualidad para comprar un inmueble o es preferible esperar.

La crisis de la vivienda en España

El analista inmobiliario Sergio Gutiérrez no se corta a la hora de hablar de sus previsiones con respecto al futuro de la vivienda, tras haber compartido el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sobre el sentir generalizado de los españoles.

Ante la pregunta de si seguirán subiendo los precios, el experto alerta de una nueva crisis de la vivienda en España, ya que sigue habiendo un gran problema estructural en el sector: "El desequilibrio entre oferta y demanda sigue siendo descomunal".

Esta brecha explica que es la base de la presión inflacionaria sobre los precios, si bien recalca que en algunas zonas se podría estar llegando al tope por las limitaciones que existen con respecto al acceso a la financiación bancaria.

"La financiación se limita a lo que la gente que se hipoteca puede llegar a pagar. No hay más. Y hay zonas donde ya están al límite", alerta a través de su cuenta de TikTok (@Sergio_excellence_).

Con vistas al próximo año 2026, Sergio Gutiérrez cree que los precios continuarán al alza, si bien las subidas más importantes se concentrarán en determinadas localizaciones. Aunque confirma que seguirá habiendo subido, las más fuertes "se van a limitar a zonas muy concretas".

Esta previsión del analista inmobiliario apunta a que se contendrá el ritmo actual en el encarecimiento de los inmuebles, pues está condicionado por la propia capacidad real de endeudamiento de las familias, así como por la saturación de algunos mercados locales.

Para concluir, destaca que si sigue predominando la expectativa de que habrá una revalorización, muchas personas apostarán por adquirir una vivienda lo antes posible, lo que aumentará la demanda.

Sin embargo, si se extiende el pensamiento de que podría haber lugar a cierta estabilización o corrección, podría haber una moderación en las compras, lo que podría ayudar a liberar tensión en el mercado inmobiliario.

Una crisis habitacional sin precedentes

El mercado de la vivienda en España supone uno de los sectores más relevantes tanto para la economía nacional como para el propio bienestar de los ciudadanos a nivel social, pero como bien sabemos, la vivienda no pasa por su mejor momento en los últimos tiempos.

La realidad en España es que los precios para acceder a una vivienda son desorbitados, haciendo que se complique la posibilidad de que muchas personas puedan adquirir una propiedad, especialmente en las grandes ciudades.

El hecho de que exista una enorme demanda y una escasa oferta dificulta las opciones de los ciudadanos, que han ido viendo cómo en los últimos años los precios han aumentado de forma exponencial.

A esto se suma la inseguridad que existe en el mercado, con ocupaciones ilegales que están a la orden del día y que hacen que muchos ciudadanos sufran las consecuencias. Nos encontramos de esta manera en un problema generalizado a nivel nacional.

Muchas personas tienen serias dificultades para encontrar una vivienda digna a un coste asequible, y es que en las grandes ciudades españolas el aumento de los precios, tanto de alquiler como de compra, ha hecho que para muchos sea inaccesible acceder a una vivienda.

La subida de los precios en la vivienda es un hecho, y es que el precio de venta en España creció un 11,2% en 2024, hasta alcanzar un precio de venta de 2.271 euros el metro cuadrado. Esta subida dificulta el acceso a la vivienda a millones de ciudadanos.

Ante esta dificultad, el propio Sergio Gutiérrez asegura que "pocos se acuerdan de lo que vivimos en 2008", en un momento en el que la crisis inmobiliaria hizo que millones de personas perdiesen el valor de su patrimonio de un plumazo. Muchos ni siquiera se han recuperado a día de hoy.

El analista inmobiliario predice así una nueva crisis inmobiliaria en 2025, aunque será muy diferente a aquel momento. Ahora se trata de una crisis de acceso a la vivienda que "ya ha comenzado", con muchas personas que no son capaces de comprar ni alquilar una nueva casa.

De esta forma se ha provocado una crisis habitacional sin precedentes que ha generado récords en el precio del alquiler, tanto de habitaciones como de viviendas. Los precios al alza han llevado a que haya incluso quienes están fuera del mercado y no pueden optar a una compra ni arrendamiento.