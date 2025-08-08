Ahora es oficial: el Gobierno ofrece una ayuda de más de 6.500 euros anuales para quienes hayan agotado el paro

En un contexto económico desafiante, donde muchas personas aún encuentran obstáculos para reincorporarse al mercado laboral, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ha puesto en marcha una nueva ayuda.

Esta medida, que forma parte de la reforma del sistema de subsidios por desempleo aprobada en junio de 2024 mediante el Real Decreto-ley 2/2024, comenzó a aplicarse a partir de abril de 2025.

El objetivo de esta prestación es ofrecer un respaldo económico a aquellas personas que, habiendo agotado la prestación contributiva por desempleo, se encuentran sin ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas.

A diferencia de subsidios anteriores, esta ayuda introduce varias novedades importantes, como la posibilidad de compatibilizarla con un empleo.

Además, es importante destacar la eliminación del periodo de espera tras agotar el paro, lo que permite acceder a ella de manera inmediata.

¿Quién puede beneficiarse de esta ayuda?

La ayuda está destinada a personas desempleadas que cumplan con ciertos requisitos específicos.

En primer lugar, deben tener entre 30 y 55 años al momento de realizar la solicitud.

Además, es necesario haber agotado completamente la prestación contributiva por desempleo, y disponer de ingresos mensuales inferiores a 810 euros, lo que equivale al 75 % del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Asimismo, se requiere estar inscrito como demandante de empleo en el SEPE y haber suscrito la Declaración de Búsqueda Activa de Empleo.

En cuanto al historial laboral, es imprescindible acreditar al menos 15 años cotizados, de los cuales al menos dos deben haber tenido lugar durante los últimos 15 años.

Finalmente, el solicitante debe presentar la solicitud dentro de los seis meses posteriores a la finalización de la prestación contributiva.

Cuantía y duración de la ayuda

La prestación económica se organiza en un esquema escalonado que varía según el tiempo que la persona permanezca en situación de desempleo.

Durante los seis primeros meses, el subsidio alcanza los 570 euros mensuales. A partir del séptimo mes, la cuantía se reduce a 540 euros, y si el beneficiario continúa sin empleo después del primer año, la ayuda baja a 480 euros mensuales.

Este sistema progresivo, que alcanza los 6.660 euros anuales, busca mantener un apoyo económico sostenido, a la vez que incentiva la reincorporación al mercado laboral.

Además, una de las características más destacadas de esta ayuda es que puede compatibilizarse con ciertos empleos, lo que facilita la transición hacia una actividad laboral sin perder por completo el respaldo económico.