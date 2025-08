Tania Serrulla (42 años), sin trabajo por ser madre soltera: “En la entrevista te preguntan si vas a tener más hijos”

En España, durante 2024, nacieron 322.034 bebés. Dicho de otra manera, fueron 1.378 más que en el año anterior, según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Dicho de otra manera, se trata de un aumento del 0,4%. O, dicho de otra manera, es la primera vez, en los últimos diez años, que crece la natalidad. Eso viendo el vaso medio lleno.

Pero viéndolo medio vacío, en la última década (entre 2014 y 2024), los nacimientos han caído un 24,7%.

Varios son los factores que tienen que ver con estas cifras en caída. Por ejemplo, sueldos precarios, el acceso más tardío al mercado laboral, el alto precio de la vivienda... O un acceso al mercado laboral con cortapisas si, sobre todo, eres madre soltera.

Es lo que ha explicado Tania Serrulla, de 42 años, en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3. “Te preguntan si vas a tener más hijos”, afirmó.

Dificultades para acceder al mercado laboral

Sueldos bajos y precios caros de la compra o el alquiler de vivienda son dos frenos a la hora de intentar formar una familia y tener hijos. A ello hay que unir el hecho de que otras personas priorizan su desarrollo profesional o, simplemente, no desean tener hijos.

Tania Serrulla siempre tuvo claro que quería ser madre soltera. Un hecho que ahora, que de nuevo está buscando empleo, le está cerrando muchas puertas.

“Yo antes me apuntaba a las entrevistas de trabajo con cierta tranquilidad. Prácticamente me llamaban enseguida, y me contrataban”, afirmó en el programa de Antena 3.

“Pero en el momento en el que eres madre sí que hay una especie de pregunta que no se formula en el momento de la entrevista pero que queda como en el aire”, apuntó a continuación.

¿Y qué es lo que le suelen preguntar? Si va a tener más hijos, cómo se las apaña para recoger al niño, cómo es su día a día, qué flexibilidad tiene...

“Tienes una sensación de que no les importa la experiencia que yo puedo aportar a ese trabajo. Mi trayectoria”, indicó en el programa.

De ahí que mostrara su indignación: “Mi vida personal, mi vida familiar o mi hijo es problema mío. No te tiene que interesar, ni te tiene que afectar a ti. Pero verdaderamente sí que importa y sí que afecta”.

Más allá de las entrevistas de trabajo ‘condicionadas’ por el hecho de ser madre soltera, hay otro punto que resaltó Tania. Y el mismo tiene que ver con las ayudas a la maternidad.

“No hay tantas ayudas por ser madre. Las pocas ayudas a las que yo puedo acceder, y madres como yo que estamos en la misma situación, son a un año vista, con efecto retroactivo”, indicó.

Y concluyó resaltando que “ lo peor de todo son los trámites burocráticos. Tienes que aportar un montón de documentación. Solicitar las ayudas debería ser más fácil”.