Soy experta en finanzas y así pueden las familias llegar mejor a fin de mes: “La solución nunca es gastar menos”

Son muchas las familias que están disfrutando de sus merecidas vacaciones. Pero otras muchas no pueden hacerlo porque, sencillamente, no llegan a fin de mes, o les cuesta horrores conseguirlo.

Helena Soto, experta en finanzas, ha dado una serie de consejos a quienes se encuentran en esta tesitura. Y lo ha hecho en el podcast ‘Podcracks’ de Eduardo Acevedo.

La solución “para llegar mejor a fin de mes, o que tus gastos del día a día no te agobien, nunca es gastar menos siempre es ganar más". Porque, según su punto de vista, no se trata de un problema de deudas o gastos, sino de ingresos.

Por eso, a su entender, lo que deben hacer las familias es buscar vías para poder permitirse las necesidades básicas y algunos lujos, en lugar de vivir miserablemente para ahorrar.

A continuación, te mostramos la 'guía' de la experta en finanzas para que el calendario no se haga cuesta arriba para las familias.

Tres fases

La experta, en su participación en el podcast, hace mención a lo que denomina como “libertad o abundancia financiera”. Y el mismo consta de tres fases.

La primera sería que los gastos actuales se paguen solos; la segunda, poder comprar cualquier cosa del día a día sin volverte loco; y, la tercera, hacer lo mismo a cualquier nivel.

“La primera es la que da más satisfacción”, afirma. ¿Por qué? “Porque cuando tú ves que has creado activos o negocios que pagan tu actual estilo de vida, especialmente el alquiler o la hipoteca, se libera a las personas del estrés y la ansiedad de no llegar a fin de mes y de no poder cubrir necesidades básicas”.

Sobre la segunda, lo que implica es poder pasar la tarjeta sin mirar el precio para compras cotidianas, como en una tienda de ropa como Zara.

“Que, además de tus gastos normales, te puedas comprar prácticamente cualquier cosa del día a día pero sin volverte loco. Pasar la tarjeta sin mirar el precio”, apunta.

Y, el último paso, recordemos, hacer lo mismo "a cualquier nivel, lo que permite es no mirar el precio al comprar en cualquier lugar.

“Es decir, ya no solamente no mirar la tarjeta o no chequear la cuenta bancaria antes de pasar la tarjeta en Zara, sino que pase también en Rolex o en el sitio al que tú te vayas a ir”, concluye.