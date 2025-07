Joaquín Caraballo, agente inmobiliario, tajante sobre comprar piso: "Para la entrada necesitas como mínimo…"

Si hay un asunto que preocupa especialmente a gran parte de la sociedad española es la vivienda, a la que es cada vez más complicado de acceder, tanto en la compra de viviendas como para acceder al alquiler.

Sobre este asunto ha hablado el experto inmobiliario Joaquín Caraballo en el pódcast El hombre descalzo, donde ha hablado de los distintos perfiles de la gente que tiene dinero para poder comprar un inmueble y cómo ha conseguido ese capital para que la demanda crezca tanto.

El experto, que tiene una inmobiliaria, tiene muy claros los diferentes perfiles de comprador que se pueden encontrar en la actualidad en la sociedad española, cada uno de ellos con sus propias características.

Comprador de reposición

El primero de ellos es el denominado comprador de reposición, que es el principal que hay en España. Según el experto, son parte de este grupo aquellos que compraron su vivienda en un periodo de entre 10 y 15 años a un precio inferior y que la tienen casi pagada.

En estos momentos, optan por venderla para comprar otro piso o casa aprovechando que los precios se han disparado, lo que les permite acceder a otra vivienda que se ajuste mejor a sus necesidades actuales, que pueden haber cambiado.

Caraballo ha explicado que, al venderla en este momento, puede obtener un beneficio de entre 80.000 y 200.000 euros, que invierte en una vivienda nueva, que cuesta una fortuna y con la que se vuelve a hipotecar otros 20-30 años.

Sobre ello, ha puesto en contexto a los oyentes, explicando un ejemplo: "Tengo mi piso de tres habitaciones y ahora se me queda pequeño o tengo otras necesidades. El piso lo compré en el año 2000 o 2005 y me costó X y ahora me queda una hipoteca por pagar de 50.000 euros".

A partir de ahí, explica que este tipo de comprador vende su casa, por ejemplo, por 200.000 euros, le sobran 150.000 euros al descontar la hipoteca, y con esa cantidad compra una vivienda de 300.000 euros, de los cuales paga 150.000 euros al vendedor y la otra mitad la abona mediante una nueva hipoteca.

El comprador que tiene dinero

El segundo de los perfiles de los que habla Joaquín Caraballo se corresponde con el del comprador que tiene dinero. Este no requiere de una gran explicación, como destaca el experto en el pódcast.

Asegura que "hay quién gana mucho dinero, los extremos existen, el que gana mucho y el que gana poco", y con ello se trabaja para encontrar la vivienda más apropiada para cada uno, de acuerdo a sus necesidades y preferencias.

Dentro de este grupo también incluye a aquellos que califica como "hipermegahorrativos", y que llevan mucho tiempo ahorrando cada céntimo para poder conseguir reunir un buen dinero.

El comprador que recibe una herencia

El tercer perfil de comprador es el de aquel que recibe una herencia. Cuando uno no puede adquirir una nueva casa, el dinero de los padres u otros familiares puede llegar a ser la vía para conseguirlo.

Caraballo destaca que en muchos casos se aprovechan las herencias para comprar una nueva casa. Pone el foco en Andalucía, donde "las donaciones están bonificadas, es decir, el impuesto por donar de padres a hijos es muy pequeño, es del 1% de la cuota", lo que facilita este tipo de operaciones.

Además, destaca que, dado que el coste es casi gratuito, junto a lo que se haya ahorrado, se pueden llegar a disponer de unos 50.000 euros de entrada.

¿Cuánto dinero se necesita para una entrada?

Más allá de hablar de los tipos de compradores con los que se encuentra, el experto inmobiliario quiso dejar claro cuánto dinero considera que hay que tener ahorrado para poder afrontar la "entrada" de una vivienda.

"Con menos de 50.000 euros de entrada no se puede comprar ninguna vivienda", ha asegurado Joaquín Caraballo, señalando que este es el perfil de un joven que ha conseguido ahorrar en los últimos años.

Además, destaca que en muchos de los casos reciben la ayuda de sus padres, que les pueden dar 20.0000 o 30.000 euros que hacen que, junto al dinero que él mismo tenga ahorrado, tenga la posibilidad de abonarlo para la entrada y luego acceder a una hipoteca.

Consejos para comprar una vivienda

El propio Joaquín Caraballo también comparte sus recomendaciones para comprar una vivienda, para lo que insiste que, en primer lugar, es importante definir un presupuesto realista, calculando lo que se puede pagar sin comprometer la estabilidad financiera.

Dentro de los cálculos previos hay que tener en cuenta el 10% adicional necesario en impuestos y gastos derivados del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), notaría, registro…, y si se necesita hipoteca, preparar un 20-30% de su valor para la entrada.

A partir de ahí, y una vez que el banco ha hecho un estudio, se debe solicitar una nota simple de la vivienda, y antes de dar una señal o firmar arras, revisar que el inmueble no tenga cargas o deudas (embargos, hipotecas, usufructos…). También hay que comprobar quién es el propietario y las características del inmueble.

Más allá de la estética, recomienda revisar aspectos técnicos de la vivienda como el año de construcción, rehabilitaciones, certificado energético, derramas previstas o el estado de la fontanería y la electricidad, entre otros. Hecho todo esto, Caraballo aconseja negociar el precio.

Para ello se pueden buscar y calcular los precios medios de la zona, si se incluye o no mobiliario o electrodomésticos, etcétera.