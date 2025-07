Pide una hipoteca y comete el error más común: "El banco no te va a contar que hay otra forma de lograr el 100%"

A la hora de comprar una nueva casa hay muchas dudas que a menudo rondan la cabeza de todos los interesados, que a menudo cometen algunos errores de novato al pedir una hipoteca. Para ayudarles, Antonio Doménech (@antoniodg.broker) da las claves.

El experto hipotecario aprovecha su cuenta en TikTok para solventar algunas de las dudas más frecuentes con respecto a la solicitud de una hipoteca, concretamente ha explicado en uno de sus videos lo que “los bancos no quieren que sepas”.

Empieza hablando de un cliente con un buen perfil que va a su entidad bancaria a solicitar una hipoteca del 100%, y el banco le pregunta si tienen el 20% ahorrado más los gastos, a lo que responde que solo tiene el 10%.

Ante esta situación, lo habitual es que se deniegue y que se le indique que solo se va a poder financiar el 80%. Si el cliente insiste en que han leído que se podía, la entidad dará largas, indicando que no se cumplen los requisitos y otras excusas para evitar la completa financiación.

Con respecto a esta situación común, Antonio Doménech asegura que hay otras entidades que sí están dispuestas a financiar el 100%, con buenas condiciones y sin tener que tener ningún tipo de aval, aunque esto dependerá de cada caso en particular.

Para el experto hipotecario, este es el gran “error de novato que todos cometen al pedir una hipoteca en España”, y considera tenerlo muy en cuenta para tener mayores facilidades a la hora de poder comprar una vivienda.

Cómo conseguir una hipoteca al 100%

Conseguir los ahorros para poder comprar una vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas de acceso a la vivienda, junto a los elevados precios que han alcanzado los inmuebles en algunas ciudades del país.

A la hora de afrontar esta operación, es necesario conseguir reunir el dinero que no prestará la entidad bancaria, que habitualmente se corresponde al 20% del valor de la vivienda a comprar, junto a lo que se necesita pagar en impuestos y otros gastos, que supone un 10% más.

En este contexto, solicitar una hipoteca al 100% se ha convertido en la mejor alternativa para conseguir una financiación. Antes de comenzar a buscar hipotecas, hay que tener en cuenta algunas consideraciones.

Las hipotecas al 100% acostumbran a ser ofertas que están diseñadas para perfiles determinados, como es el caso de jóvenes y clientes muy solventes o que tengan aval, o para determinadas viviendas como los propios inmuebles de los bancos.

También tienes la posibilidad de optar a las ofertas que las entidades tienen vinculadas a los planes de ayuda de acceso a la vivienda en determinadas comunidades autónomas como Madrid, y que se limitan a los clientes de estas regiones.

Por otro lado, no hay que olvidar que, aunque se consiga una hipoteca al 100%, siempre habrá que tener ahorrado entre un 5% y un 10% para afrontar ciertos gastos, como los de tasación o los impuestos.

Una vez tenidas en cuenta estas particularidades, hay distintas formas de poder conseguir una hipoteca al 100% para la compra de una vivienda.

Contratación a través de un bróker hipotecario

Una de las formas más eficaces de conseguir una hipoteca al 100% es a través de un bróker hipotecario, ya que sus profesionales tienen una gran capacidad de negociación al estar en contacto permanente con un buen número de entidades y conocer sus ofertas.

De esta manera, no solo pueden conseguir unas mejores condiciones, sino que también pueden mejorar el porcentaje habitual que los bancos suelen prestar, que ronda el 80%. No obstante, no hay que olvidarse de que el bróker ofrece garantías y tiene la supervisión del Banco de España para evitar sorpresas desagradables.

Demostrar solvencia

Las entidades bancarias ofrecen las mejores condiciones a los mejores clientes. Por lo tanto, si lo eres, y demuestras tener solvencia y estabilidad laboral, tendrás más posibilidades de poder acceder a un préstamo hipotecario al 100%.

Para ello habrá que cumplir una serie de requisitos como son el tener ingresos elevados, un trabajo estable y si se tienen pocas o ninguna deuda.

Aportación de aval

Un aval supone aportar una garantía extra para el banco, lo que puede facilitar que se logre una hipoteca total. Además de los avales privados, los menores de 35 años o familias con menores a cargo pueden solicitar los avales ICO para la hipoteca.

Gracias a estos últimos se puede conseguir el 20% adicional que no suelen prestar las entidades bancarias, de manera que se amplían las posibilidades para poder llegar a acceder a la adquisición de esa nueva vivienda.

Compra de inmuebles del banco

Otra de las posibilidades a las que acceder para conseguir una financiación del 100% es recurrir a los inmuebles de los bancos, que aún tienen un gran stock de viviendas del que se quieren deshacer lo antes posible por los gastos que les generan.

Estas circunstancias hacen que suelen ofrecer mejores condiciones a los clientes que opten por este tipo de casas, entre ellas las hipotecas al 100%. No obstante, hay que tener en cuenta que habitualmente este tipo de inmuebles no suelen ser muy habituales en grandes ciudades.

De esta manera, existen diferentes vías por las que poder acceder a una financiación por encima del 80%, haciendo que esté más cerca la posibilidad de adquirir un nuevo inmueble.