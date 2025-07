Maldini, tajante con Vinicius y su situación en el Real Madrid: "Si llega una oferta salvaje de Arabia Saudí..."

Julio Maldonado, más conocido como Maldini, ha vuelto a 'mojarse' en su canal de YouTube Mundo Maldini, esta vez con un análisis sin filtros sobre Vinicius Junior.

En su nuevo vídeo, repasa el rendimiento del brasileño durante la última temporada y reflexiona sobre el incierto futuro que le espera en el Real Madrid, mientras Arabia Saudí se mantiene al acecho para hacerse con sus servicios.

Su conclusión es clara y tajante: Vinicius ya no maneja las cartas como antes, y su valor ha caído tanto por su bajo nivel futbolístico como por ciertas actitudes cuestionables en el campo.

Una temporada para olvidar

"El rendimiento de Vinicius esta temporada ha sido malo. Ha tenido algún buen partido, como aquel contra el Borussia Dortmund, pero en general ha sido decepcionante", afirmó Maldini.

En su repaso, no solo destacó el bajo nivel del futbolista, sino que lo señaló como uno de los principales responsables de la temporada sin títulos a nivel nacional del Real Madrid.

"Los grandes jugadores tienen que dar el máximo en los partidos importantes, y Vinicius lo ha hecho pocas veces este año", añadió.

Además de su fútbol, Maldini criticó ciertas actitudes del extremo carioca sobre el césped.

Aunque fue tajante al rechazar cualquier tipo de insulto racista, también aseguró que "ha tenido algunos comportamientos en el campo con los rivales, incluso con los compañeros, que no favorecen su imagen".

Uno de los puntos más delicados que abordó el analista es el estancamiento en la renovación de Vinicius, cuyo contrato con el Real Madrid expira en 2027.

Según Maldini, la falta de movimientos por parte del club blanco tiene su razón: "El Real Madrid no está demostrando estar loco por renovar a Vinicius, y eso es una realidad".

Para él, esto responde directamente a una pérdida de valor del jugador: "Se ha devaluado por el mal fútbol que ha hecho y también por ciertas actitudes".

El análisis de Maldini no se detuvo ahí. El fichaje de Kylian Mbappé por el club blanco añade aún más presión sobre Vinicius.

"No digo que no pueda haber una cierta incompatibilidad. Creo que el terreno que pisa Vinicius se vuelve más vulnerable con la llegada de Mbappé, y después de esta mala temporada, su posición en el equipo es todavía más débil", afirmó.

Aun así, Maldini no pierde la fe en el brasileño. "Vinicius es un jugadorazo, nadie me va a convencer de lo contrario. Le he visto dar exhibiciones de fútbol", recordó.

A su vez, cree que Xabi Alonso será capaz de sacar su mejor versión y que ambos pueden coexistir en el terreno de juego.

"Vinicius, jugando en el costado izquierdo, y Mbappé, como delantero centro, pueden jugar perfectamente juntos", explicó.

En cuanto a una posible venta, Maldini fue claro: "Si llega una oferta salvaje desde Arabia Saudí, el Madrid debería venderle, por supuesto. Pero creo que es difícil que llegue, porque Vinicius se ha devaluado como futbolista".

Para él, la receta para revertir la situación está clara: demostrarlo en el campo: "Vinicius lo tiene perfecto para demostrarle a Xabi Alonso y al Real Madrid que vale lo que está pidiendo por su renovación".

Y añadió: "Ahora mismo, el club no tiene ninguna necesidad de renovarle. No tendría sentido hacerlo por lo que pide Vinicius, porque ahora mismo no lo vale. Esa es la verdad".

El mensaje final de Maldini no es solo una advertencia, sino también una llamada a la esperanza y a la reacción por parte del futbolista.

"De él depende recuperar su nivel. El Real Madrid lo necesita, y especialmente lo necesita Vinicius. Si no, seguirá devaluándose y saldrá del club por una oferta mucho menor. Y para él tampoco será bueno", sentenció.