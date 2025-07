Un comercial logístico sobre la escasez de camioneros en España: "No hay relevo y se paga más que a un médico"

Según un informe de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), se calcula que en España, el número de conductores profesionales menores de 25 años es solo del 3%.

Por tanto, la falta de camioneros en nuestro país es más que notable y es un problema que acecha al sector logístico y comercial.

Así, con esta situación, son muchas las voces desde dentro del sector que cuentan cómo se vive. Uno de ellos ha sido David, un agente comercial logístico que no ha dudado en ser sincero: "Cuando se jubilen los que hay, no hay".

Falta de camioneros

La profesión de camionero es un trabajo clave dentro de la sociedad. Permite que los bienes lleguen de un lugar a otro y se encarga de mover la economía. Gracias a los camioneros es que las tiendas, supermercados y grandes almacenes pueden abastecerse día a día.

Sin embargo, se trata de un oficio que ha perdido atractivo entre los jóvenes. En busca de profesiones que requieren de menos esfuerzo o movilidad, la población juvenil ha huido a otros puestos, provocando un envejecimiento generacional bastante presente.

De hecho, no se trata de una profesión que disguste a los que la ejercen. Según un informe de IRU con Michelin, el 81% de los camioneros están satisfechos con su profesión.

El problema está en atraer a las nuevas generaciones. Se calcula que en España el 50% de los camioneros son mayores de 55 años. Por lo que si todo sigue así, para cuando estos trabajadores se jubilen, el sector logístico tendrá un grave problema.

"Vamos a tener un problema muy grave que es la falta de camioneros. No hay cuando se jubilen los que hay. No hay. Realmente es una salida impresionante", asegura David, un comercial logístico que no duda en sincerarse sobre la situación actual de su profesión.

El profesional elaboró más sobre la situación actual, siendo muy sincero sobre el problema que tienen los camioneros con los inmigrantes ilegales: "Llevo aquí ya 15 años y en el sector unos 30. O sea, nosotros somos bancos andantes. Nos toca controlar todo esto cuando pasamos por miles de países. La desgracia de tener una inmigración que los pobres no tienen culpa, que se nos meten en camiones, que es muy triste abrir un camión, llamar a la policía y ver bajar que llorando se te parte de verdad el alma".

Es más, David no duda en contar hasta los casos más extremos de jóvenes inmigrantes que en busca de un futuro, no dudan en arriesgarse la vida colándose en sus camiones. "Nosotros hemos tenido chavales de 11 años, una semana agarrados a un remolque abajo por parte de abajo", señala.

Por último, el comercial en logística dejó una reflexión sobre la escasez de camioneros que vive España a día de hoy: "Es un sector que siempre y más ahora, hay una falta de personal increíble. Se están pagando sueldos superiores a los de un médico".

En busca de atraer a nuevos trabajadores, la IRU propuso una serie de soluciones como integrar la formación de conductores en el sistema educativo, eliminar restricciones de edad o invertir en infraestructuras para hacer la profesión más cómoda y flexible.