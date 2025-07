Andrés, 71 años, carga contra la jubilación reversible: "Con una hucha de 49 años cotizados, me quieren quitar media paga"

Según datos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social recopilados por epdata, el gasto de pensiones en España fue de 12.563,84 millones de euros. De esa cifra, las de jubilación significan el mayor gasto con un desembolso de 9.914,54 millones.

Por ello, ante este gasto que supone alrededor del 12% del PIB anual, ha surgido una propuesta legislativa conocida como jubilación reversible. El objetivo de esta opción es permitir que las personas jubiladas puedan reincorporarse al mercado laboral de forma flexible y con incentivos económicos.

Así, uno de estos posibles casos es el de Andrés Montero, un jubilado de 71 años que acudió al programa Y Ahora Sonsoles para contar su situación.

La jubilación reversible

En los últimos días ha cobrado bastante importancia el término jubilación reversible. Esto no es más que una manera cortés de invitar a los jubilados a regresar a trabajar, para poder seguir aportando a la Seguridad Social mientras cobran una parte de su pensión.

Esta propuesta del Gobierno pretende ofrecer una serie de incentivos para así garantizar una mayor cuantía de contribuyentes y menos pensiones a pagar.

Es una opción que ha dejado diversidad de opiniones entre los jubilados, que ven como una opción para poder ejercer su profesión de forma más flexible o como una forma de que cobren menos pensión.

De tal manera, Andrés Montero, jubilado y pensionista de 71 años participó en un debate en Y Ahora Sonsoles para explicar su caso y cómo, pese a que le gustaría volver a trabajar y le necesitan en su puesto, no lo ve viable.

"Más bien que yo quiera volver, quieren que yo vuelva al trabajo. Me necesitan en el oficio más que yo. Aparte de que a mí me gustaría seguir trabajando, es que es mi vida trabajar. Yo me he dedicado a la cocina durante toda mi vida", afirmaba Montero de primeras.

Ante las dudas de la presentadora de que explique sus ingresos, Andrés fue muy sincero: "Ahora mismo jubilado cobro un poco más de cuando empecé: 1.251 euros a día de hoy. Si volviese a trabajar, perdería pensión, de eso ya me he enterado".

Por tanto, el jubilado contó su desacuerdo con la posibilidad de que trabajando no cobre la totalidad de su pensión. "Me dan permiso para trabajar media jornada y me quitan media paga. Llevo sufriendo años y ahora está saliendo en la televisión. Tengo una hucha de 49 años y medio trabajando y cotizando. Desde el 2 de febrero de 1969, faltándose cuatro meses para los 15 años ya estaba yo dado de alta. Lo que no voy a consentir es que a mí se me quite media paga", apuntaba.

Andrés no entiende que si él quisiera volver a trabajar tendría que renunciar a parte de su pensión a cambio. "¿Por qué a mí no se me respeta mi paga? ¿Por qué no se me deja que trabaje? Que cotice de lo que cobre, mi empresa cotice por mí de lo que cobre para los que vienen detrás, pero mi paga que es mía, que me la respeten", señalaba el jubilado.