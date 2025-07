Mikel Echavarren rotundo sobre la fórmula para que los jóvenes consigan vivienda: “Trabajad duro como...”

El mercado inmobiliario en España cada vez se pone más difícil tanto para quienes quieren comprar o alquilar. Una situación que afecta a todos por igual. Aunque hay un grupo que lo tiene más difícil: los jóvenes.

Entre otras razones, por sus salarios, que no suelen ser elevados. Por este motivo, les resulta bastante complicado conseguir ahorrar ese 20% del precio de la vivienda que los bancos no suelen financiar. A no ser que la familia eche una mano, por ejemplo.

Buena prueba de que los jóvenes tienen difícil el acceso a la compra de vivienda es que, en 2007, los jóvenes representaban el 24% del total de las compras de vivienda. En la actualidad, apenas representan el 10,4%.

Con este panorama, Mikel Echavarren, presidente y CEO de Colliers en España y Portugal, ha hecho el siguiente comentario en la red social LinkedIn: “A los jóvenes un consejo: trabajad tan duro como vuestros abuelos”.

Palabras que venían como respuesta a un comentario de un emprendedor e inversor en real estate en el que decía que “comprar piso en España si eres joven es misión imposible”.

El precio de la vivienda

Ese emprendedor e inversor en real estate ponía el foco en que el problema para los jóvenes no se debía a que los precios no paran de subir o a una mayor compra por parte de los extranjeros.

A su entender, a los jóvenes se les ponen todas las trabas posibles para acceder a la vivienda. Por ejemplo, impuestos altos, condiciones duras para la financiación y cero incentivos reales.

Por eso, su propuesta se centraba en facilitar la compra con reducciones de impuestos o exención de ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales) para primeras viviendas. Propuestas que, a su entender, son de sentido común, no ninguna locura.

En este sentido, Mikel Echavarren le rebate diciendo que “si quitas impuestos a la compra subirá el precio de la vivienda”.

¿Qué hacer entonces? “La única opción inmediata es aumentar la oferta de vivienda en alquiler garantizando a los propietarios la seguridad de su propiedad. Y a los jóvenes un consejo: trabajad tan duro como vuestros abuelos”, remarca.

Y concluye diciendo que "en un mercado en el que hay un exceso de demanda, subvencionar al comprador o abaratar los impuestos incrementa aún más la demanda y aumenta los precios".