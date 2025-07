José Torres, abogado: "No es verdad que den paguitas a extranjeros, pero hay ONG que se nutren de dinero público"

Algunas de las medidas más criticadas del Gobierno de Pedro Sánchez han sido las diferentes ayudas económicas. Desde el Ingreso Mínimo Vital (IMV) a diferentes tipos de subsidios, todas han sido tema recurrente de debate.

Así, con bastante frecuencia se suele usar el término 'paguitas' para referirse a las ayudas del Estado, ya sea a parados, jóvenes con bajos recursos o inmigrantes.

No obstante, el abogado José Torres ha señalado la realidad de las 'paguitas' con los inmigrantes así como con las diferentes ONG en España.

Las 'paguitas', bajo lupa

El IMV es una prestación que, de acuerdo con definición de Moncloa, va dirigida para prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que carecen de los recursos económicos necesarios para sus necesidades.

Esta ayuda de la Seguridad Social con frecuencia recibe el nombre de 'paguita', especialmente entre los sectores políticos de extrema derecha.

Además, el término se ha expropiado a las ayudas que pueden llegar a recibir los inmigrantes o jóvenes con bajos recursos. Por lo que su uso suele tener una connotación negativa crítica hacia los subsidios.

Así, con regularidad se suelen ver vídeos o comentarios en redes criticando severamente a las 'paguitas' y el destinatario de las mismas.

No obstante, el abogado José Torres, a través de su cuenta de TikTok @Jtextranjería, ha salido a dar explicaciones sobre estas ayudas, señalando directamente al dinero público que reciben las ONG.

"A ver, tema paguitas a nivel de extranjeros, no es cierto que todos los extranjeros en España cobren pagas, o sea, eso no es verdad", afirmó Torres en su vídeo.

A partir de ese punto de partida, el abogado explicó las ayudas que reciben las ONG y que luego acaban en ayudas para muchos extranjeros. "Pero sí es verdad que hay muchas ONG que se nutren de dinero público, y de mucho dinero público que dan dinero a extranjeros porque sí".

Tras esto, Torres contó ejemplos que suele ver en su día a día: "En mi ciudad a determinadas horas ves muchos extranjeros yendo a trabajar en trabajos difíciles, pero también ves personas, sobre todo, de determinada procedencia".

El abogado señaló directamente a las personas de origen marroquí. "Ves un montón de señoras que van a un sitio y les dan bolsas, comida, dinero, vales y demás", apuntó Torres.

No fue su único ejemplo, profundizando en la realidad que defiende ver a diario. "Veo muchas veces en el supermercado a señoras de aquí de 90 años cargando bolsas y cajas. Luego ves gente de fuera que paga la compra con vales de ONG y les espera un taxi en la puerta para ir a llevar la compra", señaló el letrado.

Para finalizar su vídeo, José Torres quiso dejar una reflexión de España y las ayudas: "Eso a la gente le molesta y tenéis que entender que moleste. Tenemos que intentar ser justos porque si no lo único que se genera es odio e injusticia. Entonces, ¿todos los extranjeros cobran paguitas, no? No es verdad. Hay muchos que no cobran absolutamente nada. ¿Hay extranjeros que cobran paguitas que se aprovechan del sistema y que son unos caraduras? Sí, sí, los hay."