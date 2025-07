“Santander, BBVA y CaixaBank pagan dinero a los nuevos clientes”: Así puedes conseguir hasta 1.000 euros

Hubo una época en la que los bancos ofrecían todo tipo de regalos a los ciudadanos para que fueran clientes. Y ahí había desde cuberterías a aparatos de música, por poner algunos ejemplos.

Ahora, esa ‘guerra’ de los bancos para captar (y de paso robar clientes a la competencia) vuelve a estar sobre la mesa. De hecho, y según Javier Mezcua, experto en Bancos del comparador HelpMyCash, llega a decir que la misma “se recrudece”.

“Actualmente, tanto Banco Santander como BBVA y CaixaBank pagan dinero a los nuevos clientes”, afirma Mezcua. Pero los principales bancos no son los únicos que han apostado por esta estrategia.

“Al menos, una docena de entidades regala dinero a los nuevos clientes”, sostiene el experto. Y las cantidades no son banales. Las mismas pueden llegar hasta los 1.000 euros.

“Con los tipos de interés cuesta abajo y la rentabilidad de los productos de ahorro languideciendo, las entidades financieras han intensificado su ofensiva comercial recurriendo a campañas agresivas de captación”, remarca Mezcua.

¿Qué cantidades ofrecen los bancos?

Además del regalo en forma de dinero a los clientes, las entidades financieras también han relajado las condiciones. Una de ellas es la relativa al compromiso de permanencia.

“Algunos bancos han eliminado el concepto de la permanencia, de manera que el cliente puede irse cuando quiera y no tiene que devolver el dinero que haya ganado hasta ese momento”, señala el experto en Bancos del comparador.

Y añade: “Los meses que el cliente cumple los requisitos, recibe un incentivo y los meses que no, no recibe nada”.

El último en sumarse a esta carrera ha sido BBVA. Así, si se contrata su Cuenta Online, el cliente recibe hasta 63 euros cada mes durante un año (hasta 760 euros en total).

En concreto, cada mes el banco paga hasta 10 euros por usar Bizum, hasta 10 euros por usar la tarjeta de débito, hasta 10 euros por domiciliar algún recibo del hogar y hasta 33 euros por domiciliar una nómina o una pensión.

Eso sí, el banco calculará la bonificación correspondiente en función de los requisitos que haya cumplido. Si no cumple ninguno, no recibirá ningún incentivo, pero no tendrá que hacer frente a una penalización.

También se ha subido al carro Cetelem. Ha lanzado dos nuevas cuentas y una promoción con la que se puede conseguir hasta 250 euros a cambio de domiciliar una nómina u otros ingresos recurrentes durante solo seis meses. A ello hay que unir otros 30 euros por la domiciliación de dos recibos durante tres meses.

Abanca, por su parte, regala hasta 500 euros a cambio de una nómina y una permanencia de dos años. Si la cuenta la abren dos personas y cada una domicilia su salario, el incentivo se multiplica por dos.

Santander entrega hasta 400 euros. También pagan incentivos Deutsche Bank (hasta 360 euros), Imagin (hasta 250 euros), CaixaBank (hasta 250 euros), Sabadell (300 euros), Unicaja (hasta 630 euros) o Cajamar (hasta 500 euros), entre otros.

Con todo, Javier Mezcua lanza la siguiente advertencia: “Incumplir una permanencia, incluso por causas sobrevenidas, supone el pago de una penalización. Por eso, es importante asegurarse de que la permanencia no sea excesiva”.