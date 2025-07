Un autónomo habla alto y claro sobre su situación en España: "Si se muere mi padre, tengo que ir al entierro y seguir trabajando"

La gran dificultad de los autónomos para sacar adelante su negocio es un tema que durante mucho tiempo ha provocado gran controversia en España.

Ya sea por el alto coste de la cuota de autónomos, los numerosos trámites que deben realizar o por la falta de derechos frente a un trabajador a cuenta ajena. Los autónomos siempre se han visto señalados en un exigente entorno económico.

Por ello, a través de TikTok en su cuenta @lawtips, el abogado Andrés Millán ha estallado con su situación de autónomo frente a lo que él defiende como "mil obligaciones y cero derechos".

Su dura realidad

Un autónomo en España es la persona física que ejerce una actividad económica de forma habitual, directo y por cuenta propia, por la que recibe una remuneración. Es decir que frente a un trabajador a cuenta ajena, no tiene vinculación a una empresa en concreto ni un salario fijo.

De tal manera, frente a un trabajador a cuenta ajena, un autónomo debe cumplir varias obligaciones como darse de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y Hacienda así como pagar una cuota de autónomo, el IVA y el IRPF, entre muchas otras gestiones.

Por ello, el abogado Andrés Millán a través de su cuenta @LawTips, ha decidido contar su dura realidad como trabajador autónomo.

"España no para de incrementar los derechos de los trabajadores. Me parece de puta madre. El problema es que se están olvidando de los autónomos. Acabo de llegar a casa de hacer deporte un sábado y me voy a poner a currar mientras los asalariados están en la playa", afirma en el vídeo.

Con ese punto de partida, el abogado se encarga de remarcar las diferentes obligaciones y faltas de derechos que tiene él como autónomo frente a su novia asalariada. "¿Cuánto se ha avanzado en los derechos de los autónomos en los últimos años? Más bien, ha ido en detrimento".

El abogado abarca varios ámbitos, desde vacaciones a permisos por días libres: "Si me caso con mi novia, ella tendrá 15 días de permisos pagados y yo cero. Ella tiene 30 días naturales de vacaciones al año y yo cero".

Millán, para hacer énfasis en su comparativa, no duda en usar como ejemplo un supuesto fallecimiento de su padre, remarcando su falta de derechos como autónomo: "Ella tiene un permiso por fallecimiento. Si se muere el mío, ¿sabes qué tengo que hacer? Ir al entierro y seguir trabajando".

Por ello, entre sus diferentes reclamos, el autónomo decide ofrecer diferentes posibles soluciones a su situación y la de miles de españoles. "Si durante 20 días al año me quiero coger vacaciones, esos 20 días al menos no pago la cuota de autónomos o puedo coger algo de lo que he cotizado en el pasado y retribuírmelo", señala Millán.

Además, también menciona sobre el sistema de IVA franquiciado que en España no está disponible. Este régimen fiscal especial y voluntario se dirige a autónomos que facturen menos de 85.000 euros al año y con el que pueden no presentar declaraciones trimestrales ni un resumen anual de IVA. Lo que permite simplificar la gestión fiscal.

Sin embargo, pese a que en muchos países de la UE esto está disponible, en España no es el caso: "Estar obligado a hacer todos los trámites, declaración trimestral, etc... desde el minuto uno, es una traba masiva. Además, las cuotas de autónomos nos las han subido a todos. Y en 2026 van a subir".

Para finalizar el vídeo, el abogado hace un análisis sobre este complejo panorama de los autónomos: "Por eso en los últimos cuatro años solo ha habido un autónomo de origen español por cada 100 nuevos funcionarios de origen español".