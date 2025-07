Juanma Castaño, contundente sobre la España vaciada: "Hay que proteger escuchando a los agricultores y al pueblo"

En una reciente intervención en 'El Partidazo de Cope', el periodista deportivo Juanma Castaño sorprendió al salirse del guion habitual del programa.

Pronunció con firmeza su opinión sobre un asunto que, aunque alejado del deporte, toca de lleno la vida de miles de españoles: la despoblación rural y el abandono progresivo de la España interior.

Su declaración, directa y sin ambages, ha resonado con fuerza: "Hay que proteger escuchando a los agricultores y al pueblo".

Castaño se refirió a la llamada "España vaciada", esa extensa franja del país compuesta por pequeños pueblos que, año tras año, ven disminuir su población, sus servicios y su voz en las decisiones políticas.

Según el periodista, este problema no se puede abordar desde los despachos urbanos ni con medidas diseñadas por quienes no conocen la realidad del campo.

"Todo eso está en el mundo rural, que hay que cuidar y que hay que proteger y no se protege desde decisiones en el asfalto de gente que no ha pisado un pueblo en su vida y que no tiene ni idea de lo que es un pueblo".

Sus palabras forman parte de una reflexión más amplia en la que defendió el papel esencial que juegan los agricultores y trabajadores del campo en la cadena alimentaria y en la identidad cultural del país.

Castaño fue claro al recordar que, mientras muchos exigen alimentos frescos y de calidad, pocos piensan en el esfuerzo y el arraigo de quienes los producen.

"Queremos comer tomates buenos y queremos comer buena lechuga... pues eso lo hace la gente que trabaja precisamente en ese tipo de huertitas y de plantaciones".

Más allá de la denuncia, sus palabras invitan a una reflexión colectiva sobre las prioridades del país.

En un momento en el que las políticas públicas parecen centrarse en el desarrollo urbano y tecnológico, Castaño pone el foco en una España que sigue viva, pero cada vez más marginada.

Propone, en esencia, un cambio de paradigma: que se legisle no desde el desconocimiento o la distancia, sino desde la escucha activa a quienes habitan y sostienen el mundo rural.

En redes sociales, numerosos usuarios han compartido sus declaraciones, agradeciendo que una figura mediática se implique en una causa que afecta directamente al futuro del país.

La España vaciada no es solo un concepto geográfico o demográfico: es un síntoma de desequilibrios sociales profundos.

Como bien subraya Juanma Castaño, no se trata solo de proteger el territorio, sino a quienes lo habitan: "Hay que proteger escuchando a los agricultores y a la gente que vive en el pueblo desde hace muchísimos años".

El mensaje es claro: sin pueblo, no hay campo. Y sin campo, no hay país.