Un influencer estalla contra el Gobierno: "No tiene sentido que ciertas personas cobren una paguita por rascarse las pelotas"

En un vídeo que ha generado una gran reacción en redes sociales, el streamer y creador de contenido fitness conocido como 'Joelus' lanzó un contundente mensaje contra el Gobierno.

Con su estilo directo, sin filtros y visiblemente enfadado, criticó la falta de justicia en el reparto de los recursos públicos y la elevada carga impositiva sobre quienes trabajan intensamente para ganarse la vida.

Joelus, que cuenta con una gran comunidad en plataformas como Twitch y YouTube, no dudó en alzar la voz contra lo que considera una situación injusta para muchos trabajadores y familias españolas.

Un sistema ilógico

En su intervención, visiblemente alterado, expresó el malestar de muchas personas que atraviesan una situación tan injusta como absurda.

"No tiene sentido que ciertas personas cobren una puta paguita cada mes por rascarse las putas pelotas y mi padre se tenga que levantar a las 5 de la mañana para ir a montar andamios y cobrar lo mismo", reprendió.

Sus palabras conectaron especialmente con quienes sienten la frustración ante las desigualdades del sistema.

Para ilustrarlo, Joelus tomó como ejemplo a su propio padre, un trabajador de la construcción que, según relata, se levanta cada día muy temprano, cumple largas jornadas y soporta condiciones duras junto a una alta carga fiscal.

La crítica de Joelus no se limita al sistema de ayudas sociales, sino que también denuncia el trato fiscal que reciben los trabajadores que buscan mejorar su situación.

En el vídeo, denuncia que quienes se esfuerzan más y hacen horas extra no solo dejan de recibir reconocimiento, sino que además son castigados por el sistema.

"Y a mi padre encima le castigas con IRPF y otras mierdas... y cuando hace horas extra y se pasa el IRPF, se lo subes más", criticó.

Así, el creador de contenido puso de manifiesto la injusta situación que sufren muchos trabajadores frente a quienes reciben ayudas del Estado.

La queja pone el foco en cómo los tramos fiscales pueden penalizar el esfuerzo adicional, un argumento que suele aparecer en debates sobre incentivos laborales.

En palabras del streamer: "El pobre hombre va de las 5 a las 7 de la tarde y se lo subes más. ¿Te lo estás currando de más? ¿Te estás quitando más vida? ¿Te estás dejando más salud? ¿Estás generando más? Pues te quito más".

Su mensaje terminó con una expresión de impotencia y rabia, reflejando lo que muchos sienten como una falta de empatía del sistema hacia los trabajadores.

"Me parece alucinante. Se me enciende la sangre porque de verdad a mí me toca. No puedo, tío, no puedo", sentenció.

Este tipo de declaraciones abre un debate recurrente en la sociedad española sobre la justicia fiscal, el valor del trabajo y el papel de las ayudas sociales.

Aunque las palabras de Joelus pueden parecer excesivas para algunos, reflejan el sentir de una parte de la población que se siente sobrecargada por las exigencias fiscales.