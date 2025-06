Juanma Lorente, abogado: "Estoy harto de decirlo, la empresa no puede imponer tus vacaciones, es tu derecho”

Al inicio de los días de calor ya comienza el momento del año que esperan todos los trabajadores: las vacaciones. Descansar y desconectar del trabajo unos días en la playa puede parecer el mejor plan.

No obstante, a pesar de que todos los trabajadores en España están familiarizados con el concepto de 'pedir vacaciones', hay muchos derechos cruciales sobre esto que no son tan conocidos por los empleados.

Por esto, el abogado laboralista Juanma Lorente compartió un vídeo en su red social TikTok (@juanmalorentelaboralista) resumiendo esas cosas que los trabajadores no deben permitir que haga la empresa respecto a sus vacaciones.

Vacaciones y jornada a tiempo parcial

Respecto a los trabajadores que trabajan jornadas parciales, es decir 20 horas semanales en vez de 40 horas, recalcó que no deben permitir que "te digan que tienes menos vacaciones por trabajar jornada parcial".

"Hay clientes que me vienen y me dicen: 'Es que la empresa me ha dicho que por trabajar 20 horas a la semana, tengo la mitad de vacaciones'. Pues bien, esto es totalmente falso, no debes pasar por ese aro", dijo contundente.

Hizo énfasis en que "trabajes 20, trabajes 30 o trabajes 40 horas a la semana, siempre, siempre vas a tener 30 días de vacaciones al año". Es importante recalcar que estos son días naturales que se traducen en 22 días laborables.

"Nunca debes tener menos vacaciones que estas por el mero hecho de que trabajes menos horas al día. Así que no caigas en esto", advirtió el abogado a los trabajadores españoles.

Las vacaciones son un acuerdo

El segundo punto que consideró muy importante enfatizar el letrado es quién elige las vacaciones: "Esto es clave, nunca debes permitir que la empresa elija tus vacaciones. Esto es totalmente ilegal".

Con esto, dejó claro que "La ley dice claramente, y estoy harto de decirlo, que las vacaciones deben ser fijadas de común acuerdo entre empresa y trabajador, todo lo que no sea esto es ilegal". En otras palabras, la empresa no puede imponer vacaciones.

"Hay empresas que no le hacen caso y que literalmente le dicen a los trabajadores de qué día a qué día se van a ir a la playa o van a disfrutar de vacaciones. Esto no se puede permitir", dijo rotundamente.

Lorente aprovechó para aconsejar también sobre qué medidas tomar en caso de que un trabajador se encuentre en esta situación con su empresa: "Tienes 20 días hábiles desde que la empresa te impone las vacaciones para ir a la justicia y que un juez impida que la empresa haga eso".