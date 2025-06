Antón Díez, experto en inversión: “Si tú tienes una inflación del 2% y tienes 100€, al año siguiente necesitarás...”

El aumento de la inflación es un tema conocido por muchos españoles, principalmente porque a raíz de numerosos acontecimientos a nivel mundial ésta se ha vuelto más evidente en el día a día.

A pesar de que actualmente, las previsiones no muestran que haya un alto repunte de la inflación en el 2025, es cierto que ésta sigue teniendo un impacto en los ahorros de los españoles.

Así, los expertos suelen recomendar optar por la inversión para ahorrar. Uno de estos es Antón Díez Tubet, ex banquero en J.P. Morgan y country manager de España y Portugal en Trade Republic.

Díez Tubet habló en el pódcast Tengo Un Plan sobre el impacto de la inflación en los ahorros y cómo este se ve reflejado cada año en los bienes ahorrados.

El experto hizo énfasis en que este concepto de la inflación es algo con lo que las personas están familiarizadas "es un concepto que suele escucharse a menudo y sale en las noticias todo el rato".

No obstante, comentó que "lo que no entendemos y no ponemos en perspectiva es qué significa para el ahorro a largo plazo y aquí yo creo que es donde nos cuesta conectarlo con nuestra realidad y nuestras finanzas personales".

Entender este concepto y su verdadero impacto en el dinero es una de las claves para el ahorro y, sobre todo, para organizar las finanzas personales a largo plazo.

¿Qué es realmente la inflación?

De esta forma explicó el ex banquero que "la realidad es que la inflación de un 2% o de un 3%, que serían rangos normales, hace que el valor de tu dinero vaya decayendo con el tiempo".

"Si tú tienes una inflación de un 2% en un año y tienes 100 euros al año siguiente, para poder comprar lo mismo necesitarás 102 euros", ejemplificó Díez.

"Si tú sigues teniendo 100 euros, ya no puedes comprar lo mismo que valía 100 euros un año atrás. Ese es el impacto de la inflación", explicó.

Agregó que mucha gente, al ver el ejemplo, dirá "bueno pues son 2 euros solo". En efecto, esta cantidad parece mínima a primera vista, sin embargo hay que ver todo el contexto para entender el verdadero impacto.

Así, si se tiene en cuenta el largo plazo como, por ejemplo, "mis ahorros para comprarme una casa dentro de 10 años o mis ahorros para la jubilación". La realidad es que "todos los años que suba el precio de las cosas un 2% y tu dinero se mantenga igual, te cuesta una fortuna".

"A 20 o 30 años vista una inflación del 2% hace que tu dinero valga la mitad te guste o no", sentenció Díez. Añadió que "ahí es donde yo creo que un poco la gente pierde el contexto".

Con esto también buscó añadir el matiz de que habrá personas que, por tener pocos ahorros, piensen que esto no les afecta, pero "la inflación nos afecta a todos por igual".

De esta manera, aprovechó también para explicar otro factor detrás del concepto de la inflación: "No es un mal que hay que lidiar con él, la inflación es un objetivo político y económico".

La inflación como objetivo

Al hablar en este sentido de la inflación, el experto dejó claro que "hay un objetivo de inflación en Europa y hay un objetivo de inflación en Estados Unidos".

Esto se traduce en que "está pensado que las economías se muevan con una inflación razonable y esto lo determinan los gobiernos". En el caso de Europa el encargado de ello es el Banco Central Europeo (BCE).

Este órgano, según explicó Díez, "tiene un objetivo de inflación". Por ello, "uno de sus principales mandatos es que la inflación sea constante y que no se dispare y no haya deflación porque esto afecta a las economías y el crecimiento a largo plazo".

De esta forma, "ellos tienen que asegurarse de que la inflación es siempre ajustada en torno al 2% y que no haya una inflación por debajo o incluso negativa, porque eso hace que tu economía vaya mal", comentó el experto.

Sin embargo, "tampoco quieres una inflación que sea muy elevada porque hace también que tu economía vaya mal a largo plazo", añadió.

"Entonces, hay un objetivo de inflación, que es lo que la gente no termina de entender", explicó. Así, "que suban los precios de las cosas es lo bueno y lo esperado porque es como funcionan las economías", concluyó.