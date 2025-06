Helena, experta en inversiones: "Alquilar habitaciones a estudiantes tiene bajo riesgo, los padres siempre pagan"

El mercado de las inversiones va muy de la mano del sector inmobiliario. Y es que tal y como afirman muchos expertos, no hay mejor campo en el que apostar nuestras cartas que en el del ladrillo, ya sea mediante alquileres o mediante compras.

Sin embargo, hay muchas personas que no tienen claro por cuál de los dos caminos apostar. Eso sí, lo primero que hay que tener son recursos y lo segundo una estrategia clara. Una de las más sencillas, y a la vez más rentable, es la de multiplicar nuestras armas.

Esto quiere decir, por ejemplo, comprar una vivienda e intentar sacar un mayor beneficio de ella que el coste ha tenido. Puede ser mediante una venta post reforma o, por ejemplo, dividiendo el espacio en habitaciones que arrendar.

Sin embargo, entrar en este terreno puede poner en el alambre nuestra reputación y nuestra ética. Así le sucede a Helena Soto, experta en inversiones y gran conocedora del sector inmobiliario, quien explica uno de sus movimientos más habituales para crear riqueza.

Una de sus tácticas más útiles es comprar viviendas para alquilarla por habitaciones. No obstante, su clave está en elegir a quién arrendar esas estancias y, sobre todo, el porqué lo hace así. Lo que ella denomina encontrar "un nicho clarísimo".

¿Cuál es la táctica de Helena Soto para invertir?

Helena Soto lo tiene claro. Esta experta en inversiones tiene algunas estrategias que pone en práctica y con las que saca un gran rédito en el mercado. Sin embargo, por algunas de ellas recibe algunas duras críticas.

Es lo que ha sucedido, por ejemplo, con su aparición en los canales de otro experto como Eduardo Acevedo. En su paso por podcracks, Soto explica lo que hizo ella con una de sus primeras inversiones.

"Me fui a un sector que tenía muy bajo riesgo de impago: los estudiantes". Un mercado a priori extraño, ya que los jóvenes que están inmersos en sus estudios no suelen tener unas posibilidades económicas muy elevadas. Sin embargo, Helena explica su decisión.

"¿Por qué el alquiler por habitaciones a estudiantes? Porque los padres siempre pagan". Esta fue su gran idea. Darse cuenta que detrás de estos jóvenes que no suelen tener muchos recursos para llegar a final de mes siempre suelen estar sus progenitores apoyándoles.

Pronto, Helena Soto se encontró con que había dado con un mercado muy próspero a la par que tranquilo. Todo eran ventajas. "Ahí fue donde compré mi primera vivienda para estudiantes. Es un nicho clarísimo".

Y explica así cómo desarrolló ese primer plan: "Una vivienda que se estaba rentando en 800 euros al mes en alquiler tradicional, la compré, la reformé y con la reforma, de cuatro habitaciones sacamos cinco y una zona común muy chula".

Invirtiendo un poco de dinero había conseguido hacerse con una propiedad y mejorar su distribución de espacios, lo que le trajo un mayor rédito económico: "Le hicimos una reforma muy bonita. Y conseguí alquilar cada habitación con una media de 450 euros y pasé a una renta de 2.200 euros".

Así pues, con este movimiento, Helena Soto consiguió casi triplicar la rentabilidad de ese inmueble. Sin embargo, lo hacía a cambio de, para muchos, aprovecharse de la vulnerabilidad de un sector habitualmente maltratado.

Por ello, no se hicieron esperar los comentarios valorando su estrategia. "¿Y por qué no hiciste 6 habitaciones? O mejor aún, ¡Literas por todos lados!", decía un usuario en redes sociales. Otra persona respondía también lo siguiente: "Hay negocios interesantísimos, este no".

Lo cierto es que esta estrategia de indudable éxito económico ha generado un gran escozor en las personas que han escuchado sus reflexiones, empleando términos como "especulación" en lugar de emprendimiento o inversión. "Y este es el problema de España, qué pena".