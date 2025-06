Pablo Investor, experto en inversiones, lo tiene claro: "El mejor momento para empezar a invertir es ahora"

La inflación, los sueldos bajos, alquileres por las nubes en España... Este cóctel está llevando a miles de personas a buscar alternativas para que su dinero no pierda valor.

Muchos miran hacia la bolsa con dudas. Y es que, la inestabilidad actual ha sembrado dudas sobre si es buen momento para invertir. Pablo Investor, experto en inversiones, despeja la incertidumbre con un consejo claro.

"El mejor momento para invertir si aún no lo has hecho, es desde hoy. Ya que el hecho de que el mercado esté alto o bajo tiene que darte exactamente igual, ya que tu horizonte de tiempo de inversión es a largo plazo", afirma.

La recomendación de Pablo Investor está basada en una estrategia de largo recorrido. En su opinión, "lo mejor que te podría pasar si empiezas a invertir ahora, es que el mercado estuviera cayendo durante los primeros años, ya que estarías comprando a un precio inferior".

Para este experto, la clave no es acertar el mejor momento del mercado, sino mantenerse constante. "Si aún no has empezado a invertir hazlo ya debido a que tu horizonte de tiempo de inversión es a largo plazo", aconseja.

Invertir no debe verse como una carrera de velocidad, sino como una maratón. El mercado tendrá altibajos, pero la constancia y la paciencia son las mejores herramientas para proteger y aumentar el valor de tu dinero.

Cómo empezar a invertir

Para los principiantes que quieran mover su dinero sin grandes riesgos, la clave está en la diversificación y la sencillez. Una de las mejores opciones es invertir en fondos indexados que replican índices como el S&P 500 o el MSCI World.

Estos fondos permiten tener exposición a cientos de empresas de distintos sectores y países con una sola inversión. Además, suelen tener comisiones muy bajas y están diseñados para el largo plazo.

Otra alternativa son los ETFs (fondos cotizados), que funcionan de manera similar y se pueden comprar y vender como si fueran acciones. Ambas opciones ayudan a reducir el riesgo, ya que no se apuesta todo a una sola empresa o mercado.

La clave es empezar cuanto antes, aunque sea con pequeñas cantidades. Con el tiempo y la magia del interés compuesto, esas inversiones pueden crecer de forma significativa.

Cuánto dinero necesitas para empezar

Una de las creencias más comunes es que invertir es solo para quienes tienen grandes fortunas. Pero la realidad es diferente: hoy en día se puede empezar con cantidades muy modestas.

Muchos fondos indexados permiten abrir posiciones desde 50 o 100 euros. Lo importante es la constancia: invertir de forma periódica, aunque sean cantidades pequeñas, es una estrategia eficaz a largo plazo.

Gracias a los fondos y ETFs, diversificar está al alcance de cualquier inversor. Además, plataformas de inversión online facilitan abrir cuentas sin comisiones de mantenimiento.

En inversión, el tiempo en el mercado es más importante que intentar encontrar el momento perfecto. Empezar cuanto antes, aunque sea con poco, puede marcar la diferencia.