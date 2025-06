José Muñoz, experto inmobiliario: "Estos son los errores que cometí en mis primeros años como inversor"

Invertir no es una tarea fácil. Por ello, requiere de mucha cautela. Es necesario dar los pasos correctos si no queremos sufrir graves problemas. Y es que hay personas que se lanzan a este mundo sin saber muy bien cómo van a salir de él.

Para poder hacer una buena inversión, necesitamos principalmente dos factores. El primero, tener algo de dinero ahorrado o algún bien que pueda proporcionárnoslo. Y el segundo, tener algunos conocimientos básicos para saber cómo movernos.

Sin embargo, muy pocas personas tienen la educación y formación financiera necesaria para tener ciertas garantías de éxito. Por ello, es cada vez más frecuente recurrir a los consejos de los expertos, quienes nos pueden dar una serie de directrices claras.

Muchos de ellos lo hacen a través de sus redes sociales, donde acostumbran a subir vídeos y publicaciones dejando constancia de sus experiencias y de sus conocimientos para que sus followers puedan adaptarlo a sus situaciones personales.

Uno de esos casos es el del experto José Muñoz, experto en inversiones y especialista en asuntos inmobiliarios. Sus videos habitualmente intentan guiar a sus seguidores para que tomen las decisiones correctas, ya que como él mismo afirma, "invertir supone muchas cosas".

¿Qué errores no debes cometer en una inversión?

Lo primero que indica José Muñoz es que debemos quitarnos el miedo, aunque eso no implica operar sin cabeza. Las derrotas son parte de la formación: "Te equivocas, pierdes dinero, pero es la manera en la que más aprendes".

Sin embargo, eso no significa que nos lancemos a lo loco a la aventura. Como él mismo recuerda, durante sus inicios dio pasos en falso que no debería haber dado. Y ahora, gracias a eso, aconseja a todas las personas que lo siguen.

"En mis primeros años como inversor cometí errores que me costaron caro. Pero gracias a eso aprendí cosas que hoy sé que no volvería a hacer". Aprender de los pasos en falso es clave. Sin embargo, a este inversor, esos errores le costaron pérdidas de recursos.

"Perder dinero fue una de las mejores lecciones de mi vida". Por ello, ahora intenta aleccionar a las personas que consiguen resultados gracias a seguir sus vídeos: "No cometas los mismos errores que yo".

Uno de los principales errores es el desconocimiento, pero también creerse más listo que los demás: "Cuando empiezas en el mundo de la inversión, hay cosas que no sabes. Y otras que crees saber, pero no. Evitar estos fallos puede ahorrarte mucho tiempo y dinero".

Para Muñoz, el primer gran error es la falta de paciencia: "Nunca compres con prisa. La presión por no dejar escapar una oportunidad es uno de los peores enemigos del inversor". Y prosigue: "Las prisas hacen que bajes la guardia, que no analices bien y que no tomes decisiones estratégicas".

Este experto advierte de una regla que nunca falla: "Una buena inversión aguanta una buena revisión. Tómate el tiempo necesario". Además, esa calma hará, probablemente, que no cometamos el segundo gran fallo.

"Siempre pide una segunda opinión. A veces puedes estar tan metido en una operación que no ves los riesgos con claridad. Por eso, es clave comparar tu análisis con alguien que tenga experiencia. Una segunda mirada puede detectar lo que a ti se te está escapando. Invertir bien no es hacerlo solo, es hacerlo con criterio".

Y por último, cuando nos jugamos dinero, especialmente si es nuestro, tenemos que ser un poco desconfiados: "Si algo no encaja, no lo fuerces. Hay inversiones que parecen buenas, pero algo no termina de cuadrar".

Los motivos pueden ser muchos, pero el resultado es el mismo: "Tal vez es el precio, el vendedor, los papeles o simplemente la intuición. Si algo te hace dudar, párate a investigar. Una inversión sólida no debería darte inseguridad".

A este experto, caer en todas estas piedras a lo largo de su camino le llevó a perder gran parte de los ahorros, pero también a forjar sus conocimientos: "Estos errores me costaron tiempo y dinero, pero ahora puedes evitarlos y ahorrarte años de frustración".