Carlos Aso, experto financiero: “Para mí, no es conveniente amortizar anticipadamente la hipoteca y hay que invertir”

El mundo de la inversión resulta de lo más complejo, además de ser intimidante para aquellos que prefieren no correr riesgos. No obstante, invertir no es tan complicado ni debe resultar tan riesgoso para quien lo intenta.

Teniendo esto en cuenta, Carlos Aso, consejero delegado de Andbank y vicepresidente de MyInvestor, participó en el pódcast En Acción, del periódico Expansión, donde fue entrevistado por la periodista Amparo Polo y habló sobre este mundo de la inversión.

El experto financiero respondió a la pregunta de si es mejor amortizar una hipoteca anticipadamente o ir amortizándola a medida que pasan los años. La respuesta de Aso fue que es mucho mejor no amortizarla e invertir.

¿Amortizo o invierto?

El experto financiero explicó que "en mi opinión personal claramente es mejor mantener la hipoteca, no amortizarla e invertir ese dinero que usarías para amortizar anticipadamente".

No obstante, recalcó que es importante invertir "de manera diversificada", ya que esto a largo plazo acaba dando un rédito superior al tipo de interés de la hipoteca.

Además, recalcó que actualmente los tipos de interés de las hipotecas rondan el 2% y que "no vamos a ver tipos de interés ni al 0% ni tampoco vamos a ir al 4% porque Europa tiene una deuda tan grande que los tipos van a estar en torno del 1% y del 2%".

Esto se interpreta en que será "un nivel controlado de coste financiero de la hipoteca y, en lugar de utilizar ese dinero que te está costando 2%, búscale un 7% que se puede generar de rentabilidad y le generas un gran valor a tu patrimonio".

En este sentido, explicó el experto en finanzas que ese porcentaje que se podría ahorrar amortizando la hipoteca de manera anticipada, podría, en realidad, convertirse en una ganancia mayor al invertirlo y generar más rentabilidad.

"Para mí no hay ninguna duda en que no es conveniente amortizar anticipadamente la hipoteca y hay que invertir", concluyó el consejero delegado de Andbank.

¿Cómo puedo invertir?

Hay varias opciones para invertir. El experto comentó que realmente en la sociedad cuesta que las personas tomen la decisión de invertir y se les "quema" el dinero en cuentas corrientes.

Además, explicó que otro factor clave es diversificar "porque cuando ha habido fortunas que se han arruinado, no han pasado de generación en generación, ha sido muchas veces por no diversificar adecuadamente".

Estas fortunas, en vez de invertir en distintos lugares, "han hecho una apuesta concentrada en una cosa, que igual tenía sentido a la larga", pero, explicó Aso que "hay que diversificar bien porque puedes perder tu patrimonio si no lo haces".

Así también aprovechó para acotar, sobre dónde invierten las grandes fortunas, que "un tercio invierten en inmobiliario, un tercio lo invierten en activos financieros y un tercio en líquidos, en inversiones alternativas o en mercados privados".