José Muñoz, inversor inmobiliario: "Ahora tengo 48 propiedades, pero si empezara de cero haría esto para ser rico"

Pocas cosas ponen tanto de acuerdo a las personas como el dinero. Y es que todos queremos tener siempre más. Cuanto más mejor. Sin embargo, no todos sabemos dar los pasos necesarios para cumplir con ese propósito, ya que lo normal es que nos falte formación clave en este aspecto. Es ahí precisamente donde aparecen los expertos, quienes acostumbran a aconsejarnos para guiar nuestros pasos.

Muchos especialistas han decidido dar el salto a la docencia a través de sus redes sociales. A cambio de ganar seguidores y de tener repercusión, ofrecen sus consejos sobre temas espinosos y complicados y las personas que les siguen se aprovechan de ellos para intentar reconducir su situación. En la mayoría de ellos se trata de avisos inmobiliarios o de puntualizaciones sobre inversiones, dos asuntos muy difíciles de gestionar y que muchas veces van de la mano.

Uno de los expertos más habituales en este tipo de tareas es José Muñoz, inversor inmobiliario acostumbrado a asesorar a personas que no tienen su formación, su experiencia ni su conocimiento. Y aún así, es capaz de ganar dinero y hacer que otros lo ganen con sus consejos y advertencias. Una tendencia cada vez más repetida y que en este caso utiliza para explicar cómo consiguió hacerse rico.

A pesar de que Muñoz puso en práctica diferentes estrategias y conductas, tiene claro cuál fue la que más éxito le reportó y en base a cuál consiguió hacer su fortuna, un imperio que ha construido a base de inversiones inmobiliarias. Por ello, en uno de sus últimos vídeos se centra en explicar cuáles han sido sus movimientos más claros. "Si volviera a empezar, haría esto desde el primer día".

La clave para José Muñoz está en cambiar el foco de donde tradicionalmente lo ponemos, que suele ser en el ahorro. Sin embargo, la clave está en saber mover este dinero que conseguimos para que se multiplique y nos dé así el rendimiento que esperamos y que marcará la diferencia de nuestro potencial financiero.

¿Cómo debemos invertir nuestro dinero?

José Muñoz lo tiene claro. De hecho, si volviera a empezar en este mundillo, apostaría de nuevo por la misma estrategia para hacer su fortuna. Y es que este asesor inmobiliario empezó invirtiendo poco, como todos, pero dando los pasos correctos para labrar paso a paso un imperio. Y la clave de todo estuvo en cambiar la forma en la que miraba el dinero.

"Al principio siempre pensé que para ser rico necesitaba ganar más dinero, pero descubrí que la gente trabaja duro, ahorra y al final, mes tras mes, están en el mismo sitio". La clave es que la capacidad que tenemos de hacer una fortuna ahorrando es ínfima. Se trata de un dinero que no se mueve, que está plano y que no crece. Sin embargo, si lo invertimos bien, este dinero se produce por sí mismo, sin necesidad de estar aportando más cada día.

José Muñoz no tenía claro lo que era tener dinero realmente. Ni tampoco ser rico. Así fue cómo empezó a hacer preguntas que cambiaron su perspectiva de ver las cosas. "Por eso me pregunté, ¿qué significa realmente ser rico? Descubrí que no solo se trata de dinero". Disponer de capital es trascendental, sin embargo, la diferencia a gran escala se marca de otra manera.

La diferencia se hace sabiendo invertir en ladrillo, ya sea en pisos, en locales o todo aquello que pueda reportarnos rentabilidad arriesgando muy poco capital. "Es importante, pero el dinero como tal no te da seguridad. De hecho, si miras tu cuenta del banco, aunque veas muchos números, eso por sí solo no te da lo que necesitas. Ahí fue cuando decidí invertir en inmuebles".

Este especialista en el sector inmobiliario reconoce que en sus inicios no fue fácil. Sin embargo, poco a poco, paso a paso y ladrillo a ladrillo fue estructurando el imperio que tiene hoy con más de 40 propiedades. "Al principio fue un desafío. Cuando compré mi primera vivienda para poner en alquiler no sabía muy bien si estaba haciendo lo correcto".

Los buenos resultados de los que ahora presume los ha conseguido de un modo bastante autodidacta, sobre todo teniendo claro cuál era su fin, aunque los resultados pudieran ir mejor o peor de manera puntual: "Hoy, después de tener 48 propiedades, sé algo que nadie me enseñó. No se trata de cuánto ganes. El dinero va y viene. Se trata de construir activos que te traigan el dinero sin tu intervención. Se trata de construir una vez para disfrutar el resto del tiempo".

"Eso es lo que de verdad te da seguridad". A José, su plan y su guía le transformaron la vida. "Invertir con una estrategia fue lo que cambió mi vida y lo mejor es que tú también puedes hacerlo. Ahora tú puedes decir si seguir preocupándote por el dinero o seguirme para aprender cómo invertir con una estrategia rentable".