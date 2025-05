Alfredo García, ingeniero: “En España tenemos uranio para mantener por 20 años nuestros reactores nucleares”

El lunes 7 de mayo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó en el Congreso que "España no produce uranio" en un debate de la Cámara Baja con el objetivo de explicar el plan para aumentar el gasto en Defensa y las novedades del apagón del lunes 28 de abril.

No obstante, a pesar de que el Presidente asegura que en España "no hay uranio" y éste debe ser importado de otros países para servir de combustible para las centrales nucleares; el ingeniero de telecomunicaciones y operador de reactor nuclear, Alfredo García, contradijo esta afirmación en el pódcast de Jordi Wild, 'The Wild Project'.

Otros expertos, además de García, también han estado en desacuerdo con esta afirmación. Muchos de ellos se han apoyado en el Libro Rojo del Uranio de la Agencia Internacional de la Energía, que documenta que España tiene una de las reservas más importantes de toda Europa.

"Eso de que en España no hay uranio, es mentira"

Es importante acotar que el uranio es un elemento químico metálico que se puede encontrar en casi todas las rocas, suelos e incluso en el aire. Este elemento, al convertirse en uranio enriquecido, es utilizado para fabricar combustible para las plantas de energía nuclear.

Alfredo García explicó que "¿Has oído eso de que en España no hay uranio? es mentira, tiene uranio". Con esta declaración Jordi Wild preguntó si dicho uranio es suficiente "como para abastecer las centrales nucleares, incluso más, si se hicieran más". La respuesta del operador de reactor nuclear fue un "sí".

Prosiguió explicando que en efecto España tiene suficiente uranio y especificando que "hay varias zonas que pueden ser minadas". Así, sentenció que actualmente "tenemos uranio en España para 20 años de nuestros reactores nucleares".

Dicho dato, explicó, sale de una "prospección inicial" que se ha hecho a raíz de "los precios actuales, porque la minería siempre tiene que ver con el precio, es decir, cuando tú me dices cuántas toneladas hay de uranio en el mundo, yo te puedo decir más o menos cuántas toneladas hay identificadas al precio tal".

Así, agregó un matiz de que "si el precio es mayor, te voy a decir más toneladas porque hay partes que cuesta más dinero extraerlo, por tanto el precio sería mayor". Teniendo esto en cuenta, en España, según lo expresado por el experto, al precio actual hay uranio para 20 años de reactores nucleares.

No obstante, esto es al precio actual, es decir, que el precio podría subir y, por tanto, "tendríamos más años, pero sería un problema, ¿no? porque para las centrales nucleares los costes del combustible rondan entre el 5% y el 10% de todos los costes de producción", explicó García.

El problema del uranio

"Entonces tenemos uranio en España, pero resulta que lo tenemos prohibido por ley. Está prohibido por ley extraer uranio en España desde el 2021, si no recuerdo mal", explicó el ingeniero.

El motivo de dicha prohibición es una reforma de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que impide la concesión de nuevas licencias para la exploración y extracción de minerales radioactivos como el uranio.

Fernando Sánchez Europa Press El Gobierno aceptaría prolongar las nucleares hasta 2050 pero sin rebajarles los impuestos ni retirar el veto a extraer uranio

"Una ley promovida, aprobada y apoyada por el Gobierno que prohíbe la extracción de material radioactivo en España", comentó García refiriéndose a la reforma previamente mencionada, "pero vamos a ver, prohíbeme en una ley de cambio climático extraer carbón, prohíbeme extraer petróleo si tuviéramos ¿no?, pero ¿Prohibir el uranio cuando está demostrado que las energías nucleares son bajas en emisiones como las renovables?".

"¿Por qué se hizo? Pues muy sencillo, para prefabricar un argumento", sentenció García, "el Gobierno tiene varios argumentos prefabricados en contra de las nucleares, este es uno de ellos (...). Prohíbo que se extraiga el uranio entonces ya puedo decir que dependemos del exterior".