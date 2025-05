Alfredo García, ingeniero: "No es viable depender 100% de las renovables, al menos en las próximas décadas"

Alfredo García, operador de reactor nuclear e ingeniero en telecomunicaciones, habló en el pódcast de Jordi Wild, 'The Wild Project', sobre diversos temas del sistema eléctrico en España. Así, el experto pudo aclarar el debate que ha surgido sobre las energías renovables y la energía nuclear.

La gran duda sobre las energías renovables en España y las centrales nucleares surgió después de que el lunes 28 de abril España, Portugal y parte de Francia, quedaran totalmente a oscuras por un apagón del que todavía se siguen investigando las causas.

La interrupción de la actividad de algunas centrales nucleares y el impulso de las renovables ha sido un punto clave en la investigación, ya que muchos expertos, entre ellos García, consideran que de haber estado la energía nuclear en su 100%, probablemente el suceso se hubiese evitado.

En este sentido, Alfredo García enfatizó que "yo estoy a favor de las renovables y creo que esto no debería de servir para decir que debemos prescindir de las renovables". Sin embargo explicó que "de lo que estoy en contra es de un 100% renovables porque tecnológicamente no lo considero viable, al menos en las próximas décadas".

Así, el ingeniero aclaró un gran punto del debate antes mencionado: "Que esto (el apagón) sirva para entender que no podemos depender solo de las renovables pero sí de las renovables". En otras palabras, que el sistema eléctrico no debe estar basado en su totalidad de las energías renovables, pero estas sí deben estar presentes.

¿Cuál es el papel de la energía nuclear?

Ahora bien, teniendo esto en cuenta, es posible preguntar qué papel juegan realmente las nucleares en el sistema eléctrico español y si de verdad suponen un problema.

En este sentido, García explicó que la energía nuclear tiene un papel importante en el sistema eléctrico español, y para entender esto, era importante tener en cuenta lo anteriormente mencionado: no es tecnológicamente viable depender únicamente de las renovables, pero sí son importantes.

"No sé con qué intereses, pero el presidente del Gobierno lo primero que hizo fue hablar en contra de las nucleares", recordó el ingeniero "que las nucleares han sido las causantes del problema, la nuclear no ha causado ninguna clase de problema".

También aprovechó, para responder a otra acusación que recibieron las centrales nucleares aquel lunes del apagón y que se han utilizado para intentar explicar los motivos del mismo: "Que mucho consumo de parte de la producción eléctrica se fue para las centrales nucleares, es falso, ya lo he explicado, se alimenta con diésel. De hecho esto pasó a las 12:30 del mediodía y hasta media tarde no empezaron a alimentarse las centrales nucleares".

El presidente del Gobierno, para explicar el motivo del apagón, razonó que en vista de que algunas centrales nucleares no estaban operativas, para 'encenderlas', fue preciso enviar grandes cantidades de energía.

En este sentido, el operador nuclear, enfatizó que los reactores nucleares cuando se encuentran apagados o desconectados de la red y deben encenderse de nuevo, funcionan con generadores de diésel de emergencia, no con electricidad. Por esto, se argumenta que la declaración del presidente de Gobierno sobre esto no es correcta.

¿Por qué no son viables las renovables?

El operador nuclear también habló sobre la opinión de "los colegios de ingenieros, Price Waterhouse, la Agencia Internacional de Energía y el sentido común", sobre la idea de sustituir a las nucleares por energía renovable:"Vamos a sustituirlas por ciclos combinados de gas la mayor parte de las horas del año".

La electricidad en España, explicó el experto como inciso, funciona mediante un porcentaje de energía renovable y otro porcentaje de gas y nuclear. Dependiendo de las circunstancias hay un porcentaje mayor o menor de estas últimas dos.

Ahora bien, teniendo esto en cuenta, explicó García que no se va a sustituir la equivalencia (es decir, el porcentaje de electricidad derivada de energía nuclear) por renovables porque 'no pueden garantizar el suministro'.

En este sentido explicó el ingeniero que "tú cómo garantizas una cosa constante con algo variable", haciendo referencia a que las energías renovables son 'algo variable' y no constante, "En los momentos que puedas lo sustituirás, pero la mayor parte del tiempo no".

Para ilustrar su punto, el operador nuclear argumentó que, por ejemplo, en España hace mucho sol, pero por la noche ya no hay sol o, en el caso del viento, a veces hay y otras no.

También, enfatizó el ingeniero en que hay días de invierno en los que no hay viento y está nublado "esos días está todo muy calmado, esos días el consumo es elevadísimo. No tienes solar prácticamente, no tienes eólica, pero es que también tienes una situación similar en verano, hay momentos que tienes temperaturas muy altas, hay mucho sol, pero no hay eólica porque no hay viento, por la noche tampoco tienes la solar".

Así, concluyó el experto que "si cierras las nucleares, en los momentos que produce la energía nuclear, que es el 20% de nuestra energía eléctrica, la mayor parte de esa producción va a ser sustituida por ciclos combinados de gas".

Este cambio, a nivel de consumidor, se traduce en "mayor precio de la electricidad, mayores emisiones de gases de efecto invernadero y mayor dependencia de socios que ya hemos visto que están fallando", además de contaminación y polución.