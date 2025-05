Xavier Brun, experto en economía: "Invierte cada año, porque el año que viene, si hay una crisis..."

En un mundo donde la incertidumbre financiera es constante y el futuro económico parece cada vez más difuso, algunos expertos insisten en volver a lo básico: la disciplina, el largo plazo y la educación financiera.

"Haz de la inversión una religión y comulga cada año el día de tu cumpleaños", propone Xavier Brun, Doctor en economía y gestor de fondos, como guía para convertir la inversión en una herramienta poderosa de cara a la jubilación.

Brun compartió esta y muchas otras reflexiones durante su intervención en el Inversión Racional Podcast, un espacio dedicado a ayudar a los oyentes a tomar mejores decisiones con su dinero y su tiempo.

Un modelo asegurado

En una conversación cargada de sentido común y experiencia, el economista delineó su filosofía de inversión con claridad: "La recomendación es leer historia, y la historia nos dice que al final la inversión en renta variable es la más rentable a largo plazo".

Según explica, la rentabilidad de la renta variable es poco volátil, debido a que va de la mano de los beneficios, los cuales se reportan en cuatro datos trimestrales al año, e incluso uno anual. "Hay que invertir en renta variable, y si no lo haces ya, cuanto más joven seas, mejor", añade.

Para él, el verdadero secreto no está en acertar el momento del mercado, sino en crear un hábito regular, casi ritual. Su método es tan personal como efectivo: invertir todos los años el mismo día.

"El día de mi cumpleaños, me hago un auto regalo de inversión en bolsa", cuenta. Y todo empezó con apenas 20 euros a la semana. "20 € a la semana son 1.200 € al año invertidos", explica, mostrando cómo, con poco, se puede comenzar una inversión con perspectiva de crecimiento.

Brun también pone en perspectiva el miedo a las crisis. "Crisis habrá siempre, porque ha habido codicia, y como hay codicia, hemos de pasar por el purgatorio", señala. Por eso insiste en un consejo claro y contundente: "Invierte cada año, porque el año que viene, si hay una crisis, comprarás más barato".

Este hábito, para él, trasciende las finanzas y se extiende a toda la vida. "El hábito lo podríamos ampliar a cualquier faceta que tengamos", dice, refiriéndose también a la salud, la alimentación y las relaciones personales. “Has de estar equilibrado. Los tres han de formar parte de la unidad: mente, pareja, familia. Y eso te lo crean los hábitos”, explica.

Incluso para quienes creen que es tarde para empezar, Brun tiene una visión tranquilizadora. En un contexto donde la longevidad es cada vez mayor, sugiere que la planificación debe contemplar décadas de vida activa tras la jubilación.

"Tú no estás invirtiendo para cuando te jubiles poder quitarlo. La gente piensa que se va a morir a los 66 y no: Si todo va bien, tu salud se ampliará 20 años más, y quizá, según avanza la medicina, llegaremos a 30 o 40 años más”, subraya.

A pesar de su clara preferencia por la renta variable, reconoce que hoy en día "también aparecen cosas atractivas en renta fija", debido a los tipos de interés actuales. Sin embargo, en su hogar, la consigna es firme: "Yo, a mis hijos, que tienen 6 y 10 años, cada día de su cumpleaños invierto en renta variable".

Finalmente, Brun resume su mensaje con la fuerza de los hechos vividos: "Este dinero no lo he ahorrado; he ahorrado mucho menos, pero el interés compuesto me ha dado rentabilidades", concluye.