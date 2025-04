Soy experto inmobiliario y esto es lo que no nos cuentan sobre el futuro de la vivienda: "Cada vez optan más por engañar"

En los últimos años, el mercado inmobiliario español ha experimentado un notable repunte impulsado por varios factores: el aumento del interés por la inversión, la escasez de vivienda disponible en alquiler y la facilidad de acceso al crédito hipotecario en un contexto de competencia entre bancos.

A ello se suma el creciente protagonismo de pequeños y medianos inversores que ven en el sector inmobiliario una vía rápida para generar rentabilidad, especialmente en zonas urbanas con alta demanda.

En este contexto, proliferan los contenidos en redes sociales donde expertos inmobiliarios comparten estrategias para maximizar beneficios, muchas veces rozando los límites de la legalidad o, al menos, de la prudencia financiera.

TikTok, Instagram y YouTube se han convertido en plataformas clave para la difusión de consejos sobre inversión inmobiliaria, donde conviven desde técnicas tradicionales hasta fórmulas de dudosa sostenibilidad.

Precisamente, el creador de contenido Sergio, conocido en TikTok como Sergio_excellence_circle, ha viralizado un vídeo en el que analiza una de las técnicas más arriesgadas que realizan muchos compradores a la hora de invertir en la vivienda.

Según relata, se trata de una estrategia que recuerda a la que precedió la crisis de 2008: grupos de personas sin capacidad económica suficiente se avalaban mutuamente para firmar hipotecas en cadena, generando una burbuja de deuda insostenible.

"Cada vez más personas optan por engañar a la banca para que no detecte en su CIRBE (Central de Información de Riesgos del Banco de España) su historial crediticio", comienza diciendo el experto.

La diferencia, advierte, es que hoy el objetivo no es acceder a una vivienda para vivir, sino especular con propiedades destinadas al alquiler.

Sin embargo, el experto es claro en su advertencia. "Como tengas un revés en la rentabilidad, te vas a ver con graves problemas", apunta.

"Si tú cobras 3000 euros y no tienes créditos, el mismo día puedes firmar cuatro hipotecas en cuatro bancos diferentes. Y esos bancos no pueden enterarse porque el CIRBE no está actualizado", añade Sergio.

Además del riesgo financiero, se abre un interrogante legal sobre si ocultar este tipo de operaciones, aunque no implique mentir directamente, podría ser considerado un fraude bancario.

Mientras algunos inversores ven en esta práctica una vía rápida para expandir su patrimonio, otros —incluidos juristas y economistas— alertan de que este tipo de movimientos podría estar incubando un nuevo punto débil en la estructura del mercado.