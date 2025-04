José Ramón López, experto fiscal: “Este es el mensaje que está apareciendo en muchas declaraciones de la Renta y...”

Muchos ya han empezado a rellenar sus borradores de la declaración de la Renta e, incluso, a presentarla. Sin embargo, la gran mayoría se ha encontrado con un mensaje angustiante que daba a entender que habían recibido una herencia que no conocían.

En el caso de no haber heredado nada, se creó duda al encontrarse con dicho mensaje. Por esto, José Ramón López, experto y asesor fiscal, a través de su red social TikTok (@tu_blog_fiscal), explicó qué fue este mensaje y, sobre todo, que no había que ‘entrar en pánico’ cuando aparecía.

El experto hizo énfasis en que este mensaje había aparecido otras veces; sin embargo, nunca con tanta frecuencia. “Es increíble como la Agencia Tributaria te lía en vez de ayudarte, que es lo que debería hacer”, comenzó el asesor financiero, refiriéndose a que, en un solo día, ya tres clientes habían llamado a preguntar por dicho mensaje.

¿Qué significaba este extraño mensaje?

“Esto es un mensaje que está apareciendo en muchas declaraciones de la Renta y es algo que tenéis que saber”, explicó López. A continuación, mostró una captura del famoso mensaje que aparecía en el apartado de datos fiscales.

Explicó que aparecía bajo el encabezado ‘titulares (herederos) de inmuebles urbanos’ la información catastral de algún familiar, por ejemplo, un padre o una madre. Al ver esto, comentó que muchos, presos del miedo, no entendían si esto significaba que había alguna herencia que no habían declarado o de la que no sabían.

“Este mensaje ya lo había visto otros años, pero este año está apareciendo muchísimo”, comentó López, “lo que te vienen a decir es que la Agencia Tributaria con los datos que tiene deduce que se ha heredado una propiedad y que tienes que declarar todos los rendimientos afectos a ese inmueble”.

En otras palabras, Hacienda creyó que había una herencia no declarada. Ahora bien, en el caso de que no fuera así, es decir, que no se hubiera heredado ninguna propiedad, “no hagáis caso de nada”, declaró el experto.

La realidad fue que “cuando un contribuyente tiene un inmueble ya sea heredado, comprado o como sea, aparece un apartado de los datos fiscales que no es este y aparece la calle del inmueble, el porcentaje de la propiedad, entre otros”, explicó el asesor financiero.

En segundo lugar, acotó López, el haber recibido un inmueble de herencia “no significa que tenga que tributar en la declaración de la Renta”. Este tipo de herencias se ‘paga’ en el Impuesto de Donaciones y Sucesiones.

Estos inmuebles con la naturaleza de heredados se pagan en la declaración de la Renta dependiendo del uso que se les diera.

Por ejemplo, “si ese inmueble no es tu vivienda habitual tributarías un 1,1% o un 2% sobre el valor catastral. Si está de alquiler, por supuesto por los rendimientos que obtienes de ese alquiler o si lo vendes en 2024”, expuso el asesor.

En el último caso de vender el inmueble, no se tributa por el total de la venta, sino por el beneficio: “Es decir, si tú ese inmueble, que lo adquiriste mediante herencia, tenía un valor X y ahora lo vendes a un valor Y, esa diferencia entre ambos valores es lo que se somete a tributación”.

Así, estas herencias no tributaban directamente en la declaración de la Renta, sino que “depende del uso que se le dé tributará o no tributará”, explicó López.

También agregó que “Se paga por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que es un impuesto diferente a la declaración de la Renta, así que si os aparece este mensaje en su declaración no os pongáis nerviosos”.

De esta manera, aclaró el experto, en caso de 'tropezarse' con este mensaje y no entender de qué se trata, no hay que alarmarse ni preocuparse, ya que, posiblemente, es un error.