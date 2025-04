Un científico español explica por qué el español es el mejor idioma para la física cuántica: "Nosotros distinguimos"

¿Sabías que el idioma que hablas podría ayudarte a entender mejor conceptos complejos como la física cuántica? Aunque parezca increíble, un científico español ha señalado que el español tiene una ventaja única para entender esta disciplina.

En un vídeo viral de TikTok, @thequantumfracture explica por qué el castellano es el idioma ideal para entender la física cuántica. “Nosotros distinguimos los verbos ser y estar”, asegura, y esta diferencia lingüística facilita la comprensión de los fenómenos cuánticos de una manera que otros idiomas, como el inglés, no logran.

En la física cuántica, uno de los conceptos más desconcertantes es que las partículas no tienen una posición definida hasta que se miden. En inglés, el verbo “to be” engloba todas las situaciones, lo que dificulta la comprensión de la incertidumbre inherente a las partículas.

“Una partícula cuántica no puede estar en varios lugares a la vez, pero su posición está indefinida, hay una probabilidad de que la encontremos en un lugar o en otro”, explica el científico. Para los hablantes de español, esta distinción entre “ser” y “estar” ayuda a conceptualizar que las partículas “son” pero “no están” definidas hasta que las observamos.

“Las partículas existen, pero no están en un lugar definido hasta que las medimos”, continúa, destacando cómo el verbo “estar” se adapta mejor a la naturaleza indefinida de las partículas cuánticas. De hecho, explica que el espín del electrón, por ejemplo, puede estar “hacia arriba o hacia abajo”, pero mientras no lo observemos, no tiene una orientación definida.

Este concepto de “ser” y “estar” en la física cuántica, según el científico, se entiende de manera más intuitiva en español, ya que el idioma nos permite hacer esta distinción clave entre lo que “es” y lo que “está”. Este vídeo se convierte en una reflexión sobre cómo un pequeño detalle del idioma puede influir en nuestra forma de entender la ciencia.

“El español nos da una ventaja cuando hablamos de física cuántica porque nos permite pensar en términos de probabilidades y estados indefinidos de una manera más natural”, asevera. Este enfoque lingüístico hace que el castellano sea, según el científico, el idioma ideal para hablar de esta rama de la física.