Un británico desvela por qué la calidad de vida en España es superior al resto del mundo: "Eso no se puede comprar"

Después de vivir en España durante más de 2.374 días, este británico ha llegado a una conclusión clara: la calidad de vida aquí es mucho más alta que en el resto del mundo. Y aunque, como él mismo dice, esta es solo su opinión personal, su experiencia en otros países le da peso. Ha vivido en Australia, Inglaterra y los Países Bajos, por lo que tiene suficiente perspectiva para comparar.

Según él, España ofrece algo que no se encuentra en muchos otros lugares: una forma de vivir más relajada y rica en experiencias, a pesar de que el salario sea más bajo.A lo largo de los años, ha notado que, aunque en España se paga menos que en otros países como el Reino Unido o los Estados Unidos, eso no parece afectar tanto a la calidad de vida. "En España, sí, te pagan menos, pero eso realmente no tiene tanto impacto en tu calidad de vida como uno podría pensar", comenta.

"De hecho, diría que preferiría ganar 30k al año viviendo en España que ganar 100k en el Reino Unido o en los EEUU." El primer motivo que menciona es el acceso a una vida activa y de calidad, sin que cueste mucho. "Las ciudades están diseñadas pensando en la gente", asegura.

En España, los espacios públicos son más que solo lugares para transitar, donde la gente puede vivir, relajarse y disfrutar del entorno. Las calles, bancos, plazas y parques invitan a las personas a estar fuera, a vivir en el exterior, algo que no ocurre en todos los países. "Hay algo muy saludable en ver a las abuelas charlando en un banco un domingo por la tarde", cuenta el tiktoker.

Es una escena típica, pero que refleja algo profundo: el valor de tomarse el tiempo para estar con los demás y disfrutar de las pequeñas cosas, algo que no siempre se encuentra en otras culturas. Este tipo de interacción social es parte fundamental de lo que hace que la calidad de vida en España se sienta diferente.

Otro aspecto que destaca este británico es la sensación de tener más tiempo. En sus palabras, "En España, parece que hay más horas en el día". Esto se debe a la forma en que la gente distribuye su tiempo después del trabajo. A diferencia de otras culturas más centradas en el trabajo, en España la gente suele salir a tomar algo con un amigo o hacer ejercicio en el parque, disfrutando de un tiempo de calidad. "No van directamente a casa a hacer la 'marcha de la muerte' para levantarse al día siguiente y repetir el ciclo", asegura.