Juan Ramón Rallo, doctor en Economía: "El gran peligro no es quedarnos sin pensión, lo realmente peligroso es..."

La sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha convertido en uno de los temas centrales del debate económico en España.

Juan Ramón Rallo, doctor en Economía y voz habitual en estos temas, lo deja claro en el podcast de `Aladetres´ desde el principio: “Pensión siempre vamos a tener”.

La cuestión no es si seguirá existiendo el sistema, sino en qué condiciones y con qué capacidad para garantizar un nivel de vida digno a los jubilados del futuro.

Un análisis complejo

Según Rallo, el problema estructural es que los gastos del sistema crecen por encima de sus ingresos. Las reformas que se han impulsado en los últimos años (más impuestos, cuotas adicionales, incentivos para retrasar la jubilación) no son suficientes.

El verdadero conflicto es que no se está dispuesto a contener el gasto. En sus palabras, se está “rascando por todas partes” para evitar que el déficit del sistema sea inmanejable, sin abordar el núcleo del problema.

El panorama que se perfila no es el del colapso absoluto, pero sí el de un ajuste doloroso. Si los ingresos no alcanzan, habrá que recortar gastos, y eso significa pensiones más bajas.

Rallo lo resume con franqueza: “El gran peligro no es que nos quedemos sin pensión. El gran peligro es que terminemos teniendo una pensión bastante menor de la que esperábamos tener”.

El impacto psicológico y financiero de recibir una pensión insuficiente puede ser devastador, especialmente cuando muchos ciudadanos planifican su jubilación confiando en que el sistema público cubrirá sus necesidades.

En España, es común que las personas compren una vivienda, asuman compromisos y organicen viajes o actividades para su retiro. Sin embargo, si las pensiones resultan ser inferiores a lo esperado, todos esos planes pueden venirse abajo.

Y lo más grave, como señala Rallo, es que para cuando se sepa que la pensión será insuficiente, será demasiado tarde para reaccionar: “Ahí ya no tengo capacidad de reacción. Me han estado engañando y cuando llegue a la jubilación me encontraré con que baja la marea y estoy desnudo”.

En este contexto, el economista insiste en una idea fundamental: la importancia del ahorro. No solo como una herramienta para complementar la pensión pública, sino como un hábito social que refleja responsabilidad intertemporal.

A su juicio, una sociedad que ahorra es una sociedad que piensa en el largo plazo, que se cuida a sí misma y que, al mismo tiempo, fortalece su estructura económica.

El ahorro no es únicamente una cuestión individual; es una pieza clave en la acumulación de capital que sostiene el crecimiento y la mejora del bienestar general.

Una falta de previsión

En este sentido, advierte también sobre los riesgos de una visión cortoplacista de la vida. La falta de planificación, tanto financiera como formativa, puede conducir a frustraciones profundas en el futuro.

Según él, muchas personas toman decisiones sin tener en cuenta cómo querrán vivir dentro de 10, 20 o 30 años. Y cuando ese futuro llega, descubren que las decisiones pasadas les han dejado sin opciones. “Si no te lo planteas tu situación, entonces hay una contradicción entre el modelo de vida que estás viviendo ahora y el que vas a querer vivir después”.

Así, el debate sobre las pensiones trasciende la técnica económica. Es, en realidad, una cuestión de responsabilidad vital. No se trata solo de exigir al Estado que garantice unas condiciones dignas, sino también de entender que la planificación personal y el ahorro forman parte de esa garantía.

Porque, como advierte Rallo, incluso en los escenarios más estresados, las pensiones seguirán existiendo. La pregunta no es si cobraremos algo, sino si ese “algo” bastará.

Y para quienes esperan mantener su nivel de vida tras dejar de trabajar, la diferencia entre confiar plenamente en el sistema o preparar un colchón propio puede marcar el rumbo de toda una etapa de la vida.