Guía para ‘dummies’ de la declaración de la Renta: todo lo que necesitas saber para triunfar ante Hacienda

Un año más, y fiel a su cita, los españoles tienen una cita con Hacienda. Y, un año más, no son pocos los que navegan en un mar de dudas. Todos quieren hacer su declaración de la Renta de manera correcta para que luego no venga la Agencia Tributaria con sus correcciones y, en ocasiones, multas.

Para facilitar la labor a estas personas, HelpMyCash ha elaborado una especie de guía para ‘dummies’ sobre la declaración de la Renta. En concreto, sobre cómo acceder al borrador.

Antes de entrar en detalle, conviene recordar que la declaración de la Renta 2024-2025 arranca el miércoles 2 de abril. Los contribuyentes tendrán de plazo hasta el 30 de junio para hacer bueno el dicho de que ‘Hacienda somos todos’. Pero hay una excepción: esa fecha límite será del 25 de junio en el caso de las declaraciones con resultados a ingresar que quieran domiciliarse.

Cuáles son las fechas clave

Más allá de las fechas ya reseñadas, los ciudadanos podrán presentar la declaración por teléfono a partir de mayo (en concreto, a partir del día 6), o presencialmente en una oficina de la Agencia Tributaria a partir del 1 de junio. En ambos casos, hace falta solicitar cita previa,

El número de referencia, por su parte, y para olvidadizos, puede obtenerse desde el pasado 12 de marzo. De hecho, los números obtenidos anteriormente ya no tienen validez.

Cómo consultar el borrador

Acceder al borrador por Internet es muy fácil aunque, tal y como señalan en HelpMyCash, para algunos contribuyentes "este simple trámite se convierte en un verdadero dolor de cabeza".

“Hay cuatro formas de consultar el borrador por Internet, pero una de ellas requiere tener un DNI electrónico, otra estar registrado en Cl@ve y el tercer método está reservado para ciudadanos de otros países de la UE”, apuntan desde el comparador financiero.

Por eso, muchos contribuyentes necesitan obtener un número de referencia “y esto no siempre es fácil, porque hace falta recuperar el valor de una casilla de la renta del año pasado”, explican fuentes del comparador.

Efectivamente, para consultar el borrador por Internet hace falta o bien tener un certificado o DNI electrónico; o bien estar registrado en el sistema Cl@ve; o bien usar el método eIDAS para ciudadanos extranjeros; o bien obtener un número de referencia. Importante: sea cual sea el método elegidos, hace falta acceder a la web de la Agencia Tributaria, entrar en el servicio Renta WEB e identificarse.

Cómo obtener el número de referencia

No lleva más de unos minutos y el trámite se realiza por Internet. ¿Cuál es el problema? El mismo que se repite año tras año: “Hace falta recordar el valor de la casilla 505 de la declaración presentada el año anterior, por lo que los contribuyentes que no hayan guardado una copia tienen un problema”, explican en HelpMyCash.

Esta casilla, que hace referencia a la base liquidable general sometida a gravamen, se encuentra dentro de la sección base liquidable general y base liquidable del ahorro en la declaración de 2023 o en el documento de ingreso o devolución.

El proceso para obtener el número de referencia es simple: el usuario debe acceder a la web de la Agencia Tributaria, pinchar sobre obtén tu número de referencia, seleccionar el sistema de identificación con número de DNI o NIE y casilla del ejercicio e introducir los datos hasta que el sistema le dé su número de referencia. Luego, puede usarlo para identificarse y acceder a su borrador.

Llegados a este punto, la pregunta es obvia: ¿Qué ocurre con los contribuyentes que no puedan recuperar la casilla 505 del IRPF del año pasado? “En este caso, no van a poder obtener el número y no van a tener más remedio que registrarse en el sistema Cl@ve o solicitar un DNI electrónico o acudir a una oficina para presentar la declaración en persona”, remarcan desde HelpMyCash.

Cómo registrarse en clave

Registrarse en Cl@ve permite olvidarse del número de referencia, “pero este año no va a ser tan sencillo”, según el comparador financiero.

Son cuatro las formas de hacerlo: usando un DNI electrónico; acudiendo a una oficina de registro, lo que obliga al usuario a desplazarse; solicitando una carta de invitación, que ralentiza el proceso porque hace falta esperar a que llegue al domicilio; o registrándose por videoconferencia.

Esta última es la opción más rápida, ya que permite completar el proceso en unos minutos y acceder rápidamente el borrador. ¿Problema? “Este servicio está temporalmente desactivado, por lo que solo queda desplazarse o esperar una carta o, una vez más, conseguir el DNI electrónico”, concluyen desde el comparador financiero.