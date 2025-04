Soy experto en prestaciones y así puedes seguir cobrando si se te acaba el paro en España: "No vas a tener que hacer nada"

Existen un gran número de ayudas destinadas a aquellos que se encuentran en situaciones económicas más complicadas. La prestación por desempleo significa un alivio para muchos que, por una razón u otra, pierden su empleo.

Sin embargo, esta tiene una duración de hasta 720 días, es decir, dos años. Es posible que haya personas que, en ese tiempo, no hayan encontrado empleo. Por eso, se creó la pasarela de transición entre el paro y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

David Reclama, abogado, mediante su red social TikTok (@david_reclama), explica qué es esta prestación y dónde encontrar toda la información pertinente.

¿Qué es esta 'pasarela'?

Esta pasarela de transición es un proceso más sencillo para que los beneficiarios del subsidio por desempleo reciban el IMV. Como explica el experto, se realiza "de forma mucho más rápida, sin perder tiempo en trámites administrativos".

En efecto, es una forma ágil de hacer el cambio entre ambas prestaciones y de eliminar barreras administrativas. Mediante este método, ya no es necesario presentar documentación alguna para el trámite.

@david_reclama Pasarela entre la prestación por desempleo y el ingreso mínimo vital. Lo más importante, sin citas, trámites y esperas. ♬ Powerful songs like action movie music - Tansa

Lo único que hay que hacer, según explica el abogado, es que "durante los últimos tres meses de la prestación por desempleo, el SEPE contactará contigo como beneficiario de la prestación y vas a tener que confirmar que quieres el IMV y aportar tus datos. No vas a tener que hacer nada, ellos se van a encargar de hacer todo".

Una vez finalizado el subsidio por desempleo, en los 10 días siguientes, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) remitirá al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) los datos necesarios para que el beneficiario acceda al IMV.

Esta agilización del proceso tiene como objetivo evitar que aquellas familias que más lo necesiten se queden sin apoyo económico. No obstante, hay que cumplir con una serie de requisitos para acceder a este beneficio.

Por otro lado, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha creado un teléfono gratuito (020) como servicio de atención e información para aquellos que quieran conocer más detalles sobre la prestación.

¿Cuáles son los requisitos?

Para acceder a esta pasarela, en el momento del agotamiento del subsidio por desempleo, se deben cumplir pocos requisitos.

En primer lugar, el beneficiario debe ser mayor de 23 años. En ese sentido, si se recibe un subsidio sin responsabilidades familiares (por no estar casado, no tener pareja de hecho ni convivir con otra persona), no debe haber más de una persona empadronada en el domicilio.

En caso de que, por el contrario, el subsidio es con responsabilidades familiares, es preciso compartir el domicilio con aquellas personas que fueron tenidas en cuenta para el mantenimiento del subsidio, sin que haya otras personas empadronadas en la vivienda.

Por otro lado, el beneficiario debe otorgar el consentimiento y suscribir una declaración responsable.